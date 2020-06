Estrangeiro ingressa com R$ 185,077 mi na B3 no dia 28

01/06/2020 | 11:22



Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 185,077 milhões na B3 no pregão da última quinta-feira, 28. Nesse dia, o Ibovespa fechou em queda de 1,13%, aos 86.949,09 pontos, com giro financeiro de R$ 23,7 bilhões.

A semana marca quatro pregões consecutivos de entradas, que somam R$ 1,396 bilhão, o que não acontecia desde outubro do ano passado, com destaque para a reabertura gradual da economia em alguns países e expectativas renovadas de uma cura para a covid-19.

Em maio, entretanto, a saída de recursos da bolsa já soma R$ 6,221 bilhões, resultado de compras de R$ 223,048 bilhões e vendas de R$ 229,270 bilhões.

No acumulado em 2020, os investidores estrangeiros retiraram R$ 75,628 bilhões do mercado acionário brasileiro.