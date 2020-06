Eduardo Costa causa polêmica ao falar que Brumadinho tem cheiro de corpo e morte

01/06/2020 | 11:11



Eita! Eduardo Costa protagonizou mais uma polêmica. O cantor, dessa vez, fez comentários polêmicos em relação ao município de Brumadinho, em Minas Gerais, que em janeiro de 2019 foi totalmente coberta por lama após uma barragem romper e outra transbordar, deixando centenas de mortos e desaparecidos.

Por meio das redes sociais, o cantor estava explicando que está procurando um lugar, em Brumadinho, para realizar uma live. Porém, acabou fazendo um comentário controverso:

- Estamos procurando lugar, porque como a cidade foi devastada é difícil de achar um lugar em Brumadinho hoje para se fazer qualquer tipo de evento. A cidade está totalmente devastada, vocês não tem noção. Aquele lugar cheira a corpo, morte, só quem passa lá que vê.

No dia 30 de maio, a prefeitura de Brumadinho emitiu uma nota de repúdio dizendo o seguinte:

Sobre o vídeo de Eduardo Costa acerca de sua live ser gravada em Brumadinho, a Prefeitura lamenta e repudia a infeliz colocação que fez o cantor ao se referir ao nosso Município. Eduardo Costa é um artista que sempre teve um carinho enorme por Brumadinho e esse carinho sempre foi recíproco por parte da população. Por isso, queremos crer que o cantor, talvez por falta de informação sobre a real situação do Município, tenha cometido um equívoco que possa e precisa ser reparado. Nossa gente, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, traz no peito um amor imensurável, uma coragem que só o brumadinhense parece ter e a garra de se reerguer moral e socialmente. E por sermos um povo acolhedor, queremos receber aqui aqueles que estejam dispostos a nos ajudar a reescrever a nossa história.