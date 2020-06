Há nove meses sem sexo, Yudi Tamashiro diz que chegou a dormir com dez mulheres em uma noite

01/06/2020 | 11:11



Yudi Tamashiro relembrou seu passado de festas, mulheres e bebidas durante uma entrevista para o canal Lisa, Leve e Solta, da jornalista Lisa Gomes. O ex-apresentador do Bom Dia e Cia, revelou que chegou a dormir com até dez mulheres em uma noite antes de se converter evangélico.

- Eu soube aproveitar bastante, mas nada se compara com o que estou vivendo agora. Durou pouco minha fase de rebeldia, de conhecer o mundo e de achar que eu ia comprar a felicidade. A tranquilidade eu consigo viver hoje com Deus e com meu trabalho, afirmou

A jornalista perguntou com quantas mulheres ele já tinha dormido em uma única noite, mas ele teve dificuldade ao fazer as contas.

- Umas dez?, questionou Lisa.

- Por aí, por aí... A gente fazia umas viagens, ia pra praia, teve coisas boas, riu.

Mas, apesar de beber muito, Yudi garantiu que nunca usou drogas.

- Bêbado sim, drogado não. Vi tanta gente se acabando com droga, então nunca experimentei. Eu queria ficar muito louco mesmo. Tive problemas com bebida, de beber todo dia, queria ficar muito louco até vomitar, desejava viver intensamente. Quando me converti, parei de beber, contou ele, que se tornou evangélico há três anos.

E continuou:

- Eu tive a oportunidade de experimentar tudo isso. Mas nada disso foi o suficiente para completar essa felicidade. O que me fez feliz mesmo foi encontrar Jesus Cristo. Para mim fez total sentido. A felicidade já está dentro de mim.

Yudi também foi questionado se chegou a ter alguma experiência homossexual.

- Eu já parei pra pensar muito nisso várias vezes. Tive sempre muito contato com pessoas que queriam ficar, tentei me imaginar ficando com outro cara pra entender e eu não conseguia, é algo que tinha um bloqueio. Eu fui conversar com uns amigos que são gays e até pensei assim como seria eu com um cara, mas tenho um bloqueio na minha cabeça. Aí foi quando eu cheguei e é realmente é algo que é inexplicável, entende?

O artista então explicou que nunca chegou as vias de fato com outro homem, apenas imaginou.

- Eu tentei imaginar, é algo que não faz muito sentido, não me sinto confortável, são coisas que eu não sei explicar, é algo que as pessoas precisam respeitar também, diz.

Ele até revelou uma história que viveu enquanto protagonizava Mamonas, o Musical.

- Alguns meninos ficavam com brincadeira de passar a mão e tal. Chamei o diretor, o elenco e falei: não tenho preconceito com ninguém, até porque fui criado dentro de uma televisão e tem de tudo, mas eu não sou gay, não quero que passem a mão na minha bunda, podem brincar entre vocês, não me sinto confortável.

Para ele, depois de conversar a convivência com o elenco se tornou muito saudável com toda a equipe.

- É melhor jogar limpo.

E foi com a mesma sinceridade que Yudi afirmou que está há nove meses sem sexo e tentando abdicar da masturbação.

- Sexo sempre foi muito intenso na minha vida e é uma das coisas que me pega muito. Quase um ano [sem sexo], mas vou te falar que passa muito rápido porque a gente passa a sentir felicidade em coisas diferentes.

Por fim, respondeu se voltaria a apresentar o Bom Dia e Cia.

- Voltaria só se fosse para zoeira, mas acho que não teria cabeça para fazer o que eu fazia, é como se eu estivesse voltando dez anos. Só se reformulassem o programa inteiro e fizessem um tipo de programa livre com desenhos. Isso faria mais sentido para mim, pontuou.