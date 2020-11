Black Friday: qual o melhor iPhone para você?

Evolução do smartphone da Apple. iPhone 2G – Junho de 2007: O primeiro smartphone da companhia tinha tela de 3,5 polegadas, câmera de 2 megapixels e podia ser encontrado nas versões de 4 GB, 8 GB e 16 GB de armazenamento. É considerado uma das maiores invenções de Steve Jobs e um marco dos celulares com touchscreen. | Crédito: PhilipRood.com via VisualHunt

Evolução do smartphone da Apple. iPhone 2G – Junho de 2007: O primeiro smartphone da companhia tinha tela de 3,5 polegadas, câmera de 2 megapixels e podia ser encontrado nas versões de 4 GB, 8 GB e 16 GB de armazenamento. É considerado uma das maiores invenções de Steve Jobs e um marco dos celulares com touchscreen. | Crédito: PhilipRood.com via VisualHunt ×

iPhone 3G – Julho de 2008: Embora tenha funcionalidades parecidas com a da versão anterior (câmera, polegadas e armazenamento), foi neste celular que a App Store apareceu pela primeira vez e deu a possibilidade de instalar aplicativos de terceiros. Também foi o primeiro smartphone da marca a desembarcar no Brasil. | Crédito: beve4 via Visual Hunt

iPhone 3G – Julho de 2008: Embora tenha funcionalidades parecidas com a da versão anterior (câmera, polegadas e armazenamento), foi neste celular que a App Store apareceu pela primeira vez e deu a possibilidade de instalar aplicativos de terceiros. Também foi o primeiro smartphone da marca a desembarcar no Brasil. | Crédito: beve4 via Visual Hunt ×

iPhone 3GS – Junho de 2009: O celular evoluiu em alguns quesitos. Por exemplo, a câmera passou a captar fotos em 3,5 megapixels e gravar vídeos em VGA, e a memória interna tinha opções em 8 GB, 16 GB ou 32 GB. Entre as novidades estavam: bússola, integração com Twitter e Facebook, e acesso ao iCloud. | Crédito: [puamelia] via Visual Hunt

iPhone 3GS – Junho de 2009: O celular evoluiu em alguns quesitos. Por exemplo, a câmera passou a captar fotos em 3,5 megapixels e gravar vídeos em VGA, e a memória interna tinha opções em 8 GB, 16 GB ou 32 GB. Entre as novidades estavam: bússola, integração com Twitter e Facebook, e acesso ao iCloud. | Crédito: [puamelia] via Visual Hunt ×

iPhone 4 – Junho de 2010: O primeiro celular que teve uma grande reformulação em seu design. Deixando de lado o visual arredondado, o iPhone 4 veio com linhas retas e uma combinação de aço e vidro. Foi nele também que a câmera frontal apareceu pela primeira vez na linha e trouxe a possibilidade de usar o FaceTime, além de ter o processador próprio da marca, o Apple A4. | Crédito: [ A E ] via Visual hunt

iPhone 4 – Junho de 2010: O primeiro celular que teve uma grande reformulação em seu design. Deixando de lado o visual arredondado, o iPhone 4 veio com linhas retas e uma combinação de aço e vidro. Foi nele também que a câmera frontal apareceu pela primeira vez na linha e trouxe a possibilidade de usar o FaceTime, além de ter o processador próprio da marca, o Apple A4. | Crédito: [ A E ] via Visual hunt ×

iPhone 4s – Outubro de 2011: Visualmente, o smartphone não apresentava qualquer diferença para o anterior. Porém, uma novidade chamou bastante atenção: a assistente pessoal Siri, que auxiliava o usuário por meio de comandos de voz. Ele ganhou também uma nova opção de memória, 64 GB, e câmera com 8 megapixels para vídeos em Full HD. | Crédito: Janitors via Visual hunt

iPhone 4s – Outubro de 2011: Visualmente, o smartphone não apresentava qualquer diferença para o anterior. Porém, uma novidade chamou bastante atenção: a assistente pessoal Siri, que auxiliava o usuário por meio de comandos de voz. Ele ganhou também uma nova opção de memória, 64 GB, e câmera com 8 megapixels para vídeos em Full HD. | Crédito: Janitors via Visual hunt ×

iPhone 5 – Setembro de 2012: A Apple aumentou o tamanho da tela (4 polegadas), aperfeiçoou a câmera frontal (1,2 megapixels), tornou o aparelho compatível com 4G e implantou o chip nanoSIM. Essa versão ainda ganhou um novo modelo de carregador. | Crédito: olleeriksson via Visual Hunt

iPhone 5 – Setembro de 2012: A Apple aumentou o tamanho da tela (4 polegadas), aperfeiçoou a câmera frontal (1,2 megapixels), tornou o aparelho compatível com 4G e implantou o chip nanoSIM. Essa versão ainda ganhou um novo modelo de carregador. | Crédito: olleeriksson via Visual Hunt ×

iPhone 5c – Setembro de 2013: Bem diferente de seus irmãos, o design colorido e em plástico tinha proposta de deixar o celular 50% mais barato. Trouxe a opção de gravar em câmera lenta e abriu o leque de opções, com carcaça verde, azul, branco, amarelo e rosa. | Crédito: Janitors via Visualhunt.com

iPhone 5c – Setembro de 2013: Bem diferente de seus irmãos, o design colorido e em plástico tinha proposta de deixar o celular 50% mais barato. Trouxe a opção de gravar em câmera lenta e abriu o leque de opções, com carcaça verde, azul, branco, amarelo e rosa. | Crédito: Janitors via Visualhunt.com ×

iPhone 5s – Setembro de 2013: Voltando a seu design tradicional, o smartphone continuou com suas duas cores clássicas e recebeu uma extra: a dourada. O grande diferencial ficou por conta da função Touch ID, sensor que desbloqueia a tela ao reconhecer a digital de seu usuário. Também recebeu um processador mais potente, o Apple A7. | Crédito: ?? via Visualhunt

iPhone 5s – Setembro de 2013: Voltando a seu design tradicional, o smartphone continuou com suas duas cores clássicas e recebeu uma extra: a dourada. O grande diferencial ficou por conta da função Touch ID, sensor que desbloqueia a tela ao reconhecer a digital de seu usuário. Também recebeu um processador mais potente, o Apple A7. | Crédito: ?? via Visualhunt ×

iPhone 6 e 6 Plus – Setembro de 2014: Apresentados juntos, os modelos atenderam aos pedidos dos usuários e ganharam telas maiores. Enquanto o 6 foi lançado com 4,7 polegadas, o Plus tinha 5,5. Incorporou uma nova opção de memória, 128 GB, e recursos inéditos, como iCloud Drive (sistema de armazenamento de arquivos na nuvem) e ApplePay (recurso NFC para usar como cartão de crédito). | Crédito: Janitors via Visualhunt.com

iPhone 6 e 6 Plus – Setembro de 2014: Apresentados juntos, os modelos atenderam aos pedidos dos usuários e ganharam telas maiores. Enquanto o 6 foi lançado com 4,7 polegadas, o Plus tinha 5,5. Incorporou uma nova opção de memória, 128 GB, e recursos inéditos, como iCloud Drive (sistema de armazenamento de arquivos na nuvem) e ApplePay (recurso NFC para usar como cartão de crédito). | Crédito: Janitors via Visualhunt.com ×

iPhone 6s e 6s Plus – Setembro de 2015: Evoluções do 6 e 6 Plus, os smartphones eram bem similares aos antecessores – inclusive seus tamanhos. Suas maiores diferenças foram: processador Apple A9, câmera principal de 12 megapixels e frontal de 5 megapixels, e a função 3D Touch, que identifica o nível de pressão exercido por um toque na tela. Também recebeu outra opção de cor: a rosa. | Crédito: AdamChandler86 via Visualhunt.com

iPhone 6s e 6s Plus – Setembro de 2015: Evoluções do 6 e 6 Plus, os smartphones eram bem similares aos antecessores – inclusive seus tamanhos. Suas maiores diferenças foram: processador Apple A9, câmera principal de 12 megapixels e frontal de 5 megapixels, e a função 3D Touch, que identifica o nível de pressão exercido por um toque na tela. Também recebeu outra opção de cor: a rosa. | Crédito: AdamChandler86 via Visualhunt.com ×

iPhone SE – Março de 2016: Design do 5s com especificações do 6s. Assim podia ser definido o iPhone SE. Retornando às origens, o smartphone chegou com uma tela de tamanho reduzido – apenas 4 polegadas –, câmera principal com 12 megapixels, capacidade de armazenamento de 16 GB ou 64 GB, e processador Apple A9 (Dual-Core de 1.84 GHz). O celular ainda veio com Touch ID e era compatível com tecnologia 4G e NFC. As cores disponíveis eram rosa, dourado, prata e preto. | Crédito: Christian Allard on Unsplash

iPhone SE – Março de 2016: Design do 5s com especificações do 6s. Assim podia ser definido o iPhone SE. Retornando às origens, o smartphone chegou com uma tela de tamanho reduzido – apenas 4 polegadas –, câmera principal com 12 megapixels, capacidade de armazenamento de 16 GB ou 64 GB, e processador Apple A9 (Dual-Core de 1.84 GHz). O celular ainda veio com Touch ID e era compatível com tecnologia 4G e NFC. As cores disponíveis eram rosa, dourado, prata e preto. | Crédito: Christian Allard on Unsplash ×

iPhone 7 e 7 Plus – Setembro de 2016: Estes smartphones apareceram com tela de 4,7 polegadas e 5,5 polegadas, respectivamente. Disponível em duas cores novas (preto fosco e preto brilhante), podiam ser encontrados nas capacidades de 32 GB, 128 GB e 256 GB. Era resistente à água, respingos e poeira e vinha com câmera de 12 megapixels. A versão maior também recebeu um diferencial: a câmera dupla. Mas o maior destaque ficou por conta dos AirPods, um novo par de earphones sem fio. | Crédito: Divulgação/Apple

iPhone 7 e 7 Plus – Setembro de 2016: Estes smartphones apareceram com tela de 4,7 polegadas e 5,5 polegadas, respectivamente. Disponível em duas cores novas (preto fosco e preto brilhante), podiam ser encontrados nas capacidades de 32 GB, 128 GB e 256 GB. Era resistente à água, respingos e poeira e vinha com câmera de 12 megapixels. A versão maior também recebeu um diferencial: a câmera dupla. Mas o maior destaque ficou por conta dos AirPods, um novo par de earphones sem fio. | Crédito: Divulgação/Apple ×

iPhone 8 e 8 Plus – Setembro de 2017: Estes smartphones chegaram com tela de 4,7 e 5,5 polegadas, respectivamente. Os modelos ganharam resistência à água, áudio estéreo e o processador Hexa-Core A11 Bionic. Em relação às câmeras, o iPhone 8 Plus sai na frente, com câmera dupla de 12 megapixels e capacidade para realidade aumentada. Os celulares ainda apresentaram a novidade de carregamento wireless, ou seja, sem fio. Com um design que resgata a traseira de vidro do finado iPhone 4, os aparelhos estavam disponíveis nas cores dourado, cinza espacial e preto. | Crédito: Adriano de Gironimo on Unsplash

iPhone 8 e 8 Plus – Setembro de 2017: Estes smartphones chegaram com tela de 4,7 e 5,5 polegadas, respectivamente. Os modelos ganharam resistência à água, áudio estéreo e o processador Hexa-Core A11 Bionic. Em relação às câmeras, o iPhone 8 Plus sai na frente, com câmera dupla de 12 megapixels e capacidade para realidade aumentada. Os celulares ainda apresentaram a novidade de carregamento wireless, ou seja, sem fio. Com um design que resgata a traseira de vidro do finado iPhone 4, os aparelhos estavam disponíveis nas cores dourado, cinza espacial e preto. | Crédito: Adriano de Gironimo on Unsplash ×

iPhone X – Setembro de 2017: E a Apple entrou para o mercado das telas infinitas com suas 5,8 polegadas totalmente interativas. Neste modelo, sai o TouchID e entra o FaceID. Isso significa que o usuário não desbloqueia a tela com a digital, mas pelo reconhecimento facial. E mais: o aparelho ganhou suporte aos animojis, os emojis animados, que, inclusive, replicam as expressões faciais do usuário. Totalmente revestido de vidro, chegou nas cores preto e cinza e com duas capacidades de armazenamento (64 GB e 256 GB). | Crédito: freestocks.org on Unsplash

iPhone X – Setembro de 2017: E a Apple entrou para o mercado das telas infinitas com suas 5,8 polegadas totalmente interativas. Neste modelo, sai o TouchID e entra o FaceID. Isso significa que o usuário não desbloqueia a tela com a digital, mas pelo reconhecimento facial. E mais: o aparelho ganhou suporte aos animojis, os emojis animados, que, inclusive, replicam as expressões faciais do usuário. Totalmente revestido de vidro, chegou nas cores preto e cinza e com duas capacidades de armazenamento (64 GB e 256 GB). | Crédito: freestocks.org on Unsplash ×

iPhone Xs e Xs Max – Setembro de 2018: Estes celulares chegaram tão parecidos com o iPhone X que até mataram seu irmão mais velho. Aqui, os modelos possuem 5,8 polegadas e 6,5 polegadas interativas, respectivamente. São três cores disponíveis (dourado, cinza-espacial e prata) e três opções de armazenamento (64 GB, 256 GB e 512 GB). O maior diferencial, porém, é no processador. O A12 Bionic promete 15% mais agilidade nas tarefas. Também chamou atenção por seu salgado preço sugerido. A versão mais básica começava em R$ 7.299. | Crédito: Divulgação/Apple

iPhone Xs e Xs Max – Setembro de 2018: Estes celulares chegaram tão parecidos com o iPhone X que até mataram seu irmão mais velho. Aqui, os modelos possuem 5,8 polegadas e 6,5 polegadas interativas, respectivamente. São três cores disponíveis (dourado, cinza-espacial e prata) e três opções de armazenamento (64 GB, 256 GB e 512 GB). O maior diferencial, porém, é no processador. O A12 Bionic promete 15% mais agilidade nas tarefas. Também chamou atenção por seu salgado preço sugerido. A versão mais básica começava em R$ 7.299. | Crédito: Divulgação/Apple ×

iPhone Xr – Setembro de 2018: Em uma pegada à la iPhone SE, o modelo trouxe boa parte das especificações e robustez dos últimos lançamentos só que em uma carcaça menor e feita em alumínio. Sendo assim, também é mais barato (a partir de R$ 5.199). O smartphone tem visor LCD de 6,1 polegadas, câmera traseira e única com 12 megapixels, e três opções de armazenamento (64 GB, 128 GB e 256 GB). É o primeiro a abandonar o 3D Touch. | Crédito: Divulgação/Apple

iPhone Xr – Setembro de 2018: Em uma pegada à la iPhone SE, o modelo trouxe boa parte das especificações e robustez dos últimos lançamentos só que em uma carcaça menor e feita em alumínio. Sendo assim, também é mais barato (a partir de R$ 5.199). O smartphone tem visor LCD de 6,1 polegadas, câmera traseira e única com 12 megapixels, e três opções de armazenamento (64 GB, 128 GB e 256 GB). É o primeiro a abandonar o 3D Touch. | Crédito: Divulgação/Apple ×

iPhone 11 – Setembro de 2019: O modelo surgiu com mudança no design. Uma espécie de quadrado passou a comportar o conjunto de câmeras na parte traseira. Por falar nisso, a dupla vem com as tecnologias grande-angular de 12 megapixels e ultra-angular de 12 megapixels, que conseguem captar um cenário maior. Tem tela de 6,1 polegadas, seis opções de cores (branco, verde, amarelo, roxo, vermelho e preto) e chip A13 Bionic. | Crédito: Divulgação/Apple

iPhone 11 – Setembro de 2019: O modelo surgiu com mudança no design. Uma espécie de quadrado passou a comportar o conjunto de câmeras na parte traseira. Por falar nisso, a dupla vem com as tecnologias grande-angular de 12 megapixels e ultra-angular de 12 megapixels, que conseguem captar um cenário maior. Tem tela de 6,1 polegadas, seis opções de cores (branco, verde, amarelo, roxo, vermelho e preto) e chip A13 Bionic. | Crédito: Divulgação/Apple ×

iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max – Setembro de 2019: Os celulares receberam esse nome por prometerem fotografias de nível profissional. Para isso, vieram equipados com três câmeras na parte traseira: teleobjetiva, grande-angular e ultra-angular. Cada uma com 12 megapixels; todas acomodadas em um design quadrado. O iPhone 11 Pro tem tela de 5,8 polegadas e o iPhone 11 Pro Max, 6,5 polegadas. Ambos podem ser encontrados nas cores verde, cinza, prata e dourado. | Crédito: Divulgação/Apple

iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max – Setembro de 2019: Os celulares receberam esse nome por prometerem fotografias de nível profissional. Para isso, vieram equipados com três câmeras na parte traseira: teleobjetiva, grande-angular e ultra-angular. Cada uma com 12 megapixels; todas acomodadas em um design quadrado. O iPhone 11 Pro tem tela de 5,8 polegadas e o iPhone 11 Pro Max, 6,5 polegadas. Ambos podem ser encontrados nas cores verde, cinza, prata e dourado. | Crédito: Divulgação/Apple ×

iPhone 12 e iPhone 12 Mini – Outubro de 2020: O maior destaque dos modelos é a compatibilidade com a tecnologia 5G. Em relação ao design, os smartphones voltaram a apresentar o queridinho acabamento achatado, usado no iPhone 4 e no iPhone 5. Uma novidade que não agradou tanto os fãs, porém, é a falta de fone de ouvido e carregador de tomada na caixa (acessórios precisam ser adquiridos separadamente). A justificativa da Apple é que a medida foi adotada para preservar o meio ambiente e reduzir a produção de lixo eletrônico. É importante ressaltar que os modelos só apresentam uma diferença entre si: o tamanho da tela. São 5,4 polegadas do iPhone 12 Mini contra 6,1 polegadas do iPhone 12. | Crédito: Divulgação/Apple

iPhone 12 e iPhone 12 Mini – Outubro de 2020: O maior destaque dos modelos é a compatibilidade com a tecnologia 5G. Em relação ao design, os smartphones voltaram a apresentar o queridinho acabamento achatado, usado no iPhone 4 e no iPhone 5. Uma novidade que não agradou tanto os fãs, porém, é a falta de fone de ouvido e carregador de tomada na caixa (acessórios precisam ser adquiridos separadamente). A justificativa da Apple é que a medida foi adotada para preservar o meio ambiente e reduzir a produção de lixo eletrônico. É importante ressaltar que os modelos só apresentam uma diferença entre si: o tamanho da tela. São 5,4 polegadas do iPhone 12 Mini contra 6,1 polegadas do iPhone 12. | Crédito: Divulgação/Apple ×

iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max – Outubro de 2020: Estes modelos trazem todas as novidades – boas e ruins – dos celulares menores. Aqui, no entanto, a diferença está na câmera tripla (ultra-angular, grande-angular e teleobjetiva de 12 MP cada) e nas opções de armazenamento (128 GB, 256 GB ou 512 GB). O iPhone 12 Pro tem tela de 6,1 polegadas e o iPhone 12 Pro Max, 6,7 polegadas. Ambos podem ser encontrados nas cores grafite, prateado, dourado e azul-pacífico. | Crédito: Divulgação/Apple