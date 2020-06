EUA: Trump foi levado a bunker na Casa Branca durante protestos em Washington

01/06/2020 | 09:00



Agentes do serviço secreto dos Estados Unidos levaram o presidente americano, Donald Trump, a um bunker na Casa Branca na noite de sexta-feira, 29, enquanto centenas de manifestantes se reuniam no lado de fora da mansão, com alguns atirando pedras e enfrentando policiais.

Trump passou quase uma hora no bunker, que foi designado para uso em emergências como ataques terroristas, de acordo com um Republicano próximo à Casa Branca que não foi autorizado a discutir assuntos particulares publicamente e falou em condição de anonimato. O relato foi confirmado por um membro do governo que também falou em condição de anonimato.

A decisão abrupta dos agentes ressaltou o clima dentro da Casa Branca, onde os gritos de manifestantes puderam ser ouvidos durante todo o fim de semana e agentes tiveram dificuldade para conter as multidões.

Os protestos de sexta-feira foram motivados pela morte de George Floyd, um homem negro que morreu após um policial branco de Minneapolis ajoelhar em seu pescoço. As manifestações em Washington ficaram violentas e pareceram pegar policiais de surpresa. Elas causaram um dos alertas mais altos no complexo da Casa Branca desde os ataques de 11 de setembro de 2001.

"A Casa Branca não comenta sobre protocolos e decisões de segurança", disse o porta-voz da Casa Branca Judd Deere. O serviço secreto disse que não discute meios e métodos de suas operações de proteção. Fonte: Associated Press.