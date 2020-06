01/06/2020 | 08:15



Após manifestações continuarem nas ruas mesmo depois do toque de recolher às 23h de domingo, 31 (horário local), a polícia de Washington afirmou que estava respondendo a diversos casos em que pessoas intencionalmente atearam fogo em locais na cidade. Um deles foi a Igreja Episcopal St. John, próxima do Lafayette Park. Toda a Guarda Nacional em Washington - cerca de 1.700 soldados - foi chamada para ajudar a controlar os protestos, de acordo com dois oficiais do Departamento de Justiça que insistiram em anonimato porque não podiam discutir o assunto publicamente. Fonte: Associated Press.