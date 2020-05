Atacante Vinícius Popó, do Cruzeiro, testa positivo para covid-19

31/05/2020 | 20:55



O Cruzeiro anunciou, neste domingo, que o atacante Vinícius Popó testou positivo para a covid-19 em exame realizado na sexta-feira. Ele se junta ao meia Matheusinho, do América-MG e ao equatoriano Cazares, do Atlético-MG, os outros jogadores infectados do futebol mineiro.

Assintomático, Vinicius Popó já foi afastado dos treinamentos seguindo as orientações de isolamento social e está em casa, onde será monitorado pelos médicos do clube.

Segundo comunicado do clube, o atleta não teve contato com nenhum outro jogador ou com membro da comissão técnica do Cruzeiro como orienta o protocolo de segurança.

A agenda de treinos da semana, que começa com atividades nesta segunda-feira, às 9h, está mantida apesar do caso de Vinícius Popó.