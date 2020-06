Região já contabiliza 602 mortes por coronavírus

Do Diário do Grande ABC



01/06/2020 | 07:00



O Grande ABC registrou, até ontem, 602 mortes pelo novo coronavírus, segundo os boletins epidemiológicos das cidades – Mauá e Diadema não atualizaram. De acordo com os dados divulgados, São Bernardo permanece como o município com mais mortes pela Covid-19, somando 208.

Em seguida, aparecem Santo André, com 154, e Diadema, com 114 mortes. As cidades de Mauá, São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra registram, até o momento, 63, 40, 15 e 8, respectivamente.

Em relação aos casos confirmados, a região contabiliza 7.594 casos nas sete cidades, com Santo André registrando maior número de doentes, 2.772, seguido por São Bernardo, com 1.915, e Diadema, com 1.154.

Em São Caetano, os casos confirmados chegam a 1.106, Mauá contabiliza 396, Ribeirão Pires 180 e Rio Grande da Serra soma 71 pacientes que testaram positivo para a Covid-19.

ESTADO

Ontem, na véspera do início dos processos para reabertura econômica em parte das cidades, o Estado de São Paulo registrou 2.556 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. O total chegou em 109.698. A quantidade de mortes pelo vírus aumentou de 7.532 para 7.615 de sábado para ontem, um aumento de 83 casos.

Apesar dos números baixos em comparação aos dias anteriores, algo comum em domingos, São Paulo encerrou a semana com 1.452 mortes por coronavírus, superior aos dados da semana anterior, quando foram registrados 1.381 óbitos.

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, 526 cidades paulistas têm registros da doença. Entre as vítimas fatais estão 4.422 homens e 3.193 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais. <EM>

No cenário nacional, o Ministério da Saúde registrou mais 16.409 casos nas últimas 24 horas, elevando o total para 514.849 desde o começo da pandemia. O total de mortes cresceu em 480 e chegou às 29.314.

O Sudeste continua sendo a região com mais casos da doença causada pelo novo coronavírus: são 187.240 casos confirmados. O Nordeste, segunda região mais afetada, já confirmou 179.401 contaminações, seguido pelo Norte, com 107.752.