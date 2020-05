31/05/2020 | 20:10



O Ministério da Saúde atualizou na noite deste domingo, 31, os números da covid-19 no Brasil. Foram identificados mais 16.409 casos nas últimas 24 horas, elevando o total para 514.849 desde o começo da pandemia. O total de mortes cresceu em 480 e chegou a 29.314.

O Sudeste continua sendo a região com mais casos da doença causada pelo novo coronavírus: são 187.240 casos confirmados. O Nordeste, segunda região mais afetada, já confirmou 179.401 contaminações, seguido do Norte, com 107.752.