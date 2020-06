Alunos recebem Cartão Merenda em Casa

Do Diário do Grande ABC



01/06/2020 | 07:00



A Prefeitura de São Caetano inicia, a partir de amanhã, a entrega do Cartão Merenda em Casa aos 22 mil alunos da rede municipal de ensino na cidade. A retirada do benefício será feita na unidade escolar onde o estudante está matriculado pelos pais ou responsáveis, com a apresentação do RG original do aluno. É obrigatório o uso de máscara e apenas um representante pode entrar na escola.

Desde março, quando entrou em vigor a quarentena, emergencialmente a administração iniciou a distribuição de kits contendo itens da cesta básica para auxiliar as famílias dos estudantes, de 0 a 15 anos, durante a pandemia do coronavírus. A refeição foi entregue no endereço de cada aluno.

A atual troca de modelo foi anunciada pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSBD), no fim do mês de abril, quando adiantou que o cartão já irá carregado com o valor de R$ 90, referente ao mês de maio e haverá mais duas recargas, relativas aos meses de junho e julho – previsão inicial para retorno gradual das aulas nas unidades de ensino.

“Também estamos enfrentando a epidemia social e sabemos desta emergência, principalmente das crianças que se alimentavam na escola e que agora estão ausentes das unidades. As cestas foram iniciais, para suprir esta necessidade. Com os cartões daremos nova opção de alimentação”, destacou Auricchio na divulgação do benefício.

O item será individual, ou seja, as famílias que tiverem mais de um aluno matriculado na rede, receberão um cartão por criança, que poderão ser retirados no mesmo dia.

O valor do benefício poderá ser utilizado para a compra de mantimentos em mais de 250 estabelecimentos comerciais, mercados, açougues e hortifrutis. A relação de estabelecimentos cadastrados pode ser conferido pelos pais e responsáveis no site da prefeitura.

Mensalmente, a Prefeitura de São Caetano investirá cerca de R$ 2 milhões para reabastecer os cartões.