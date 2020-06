Na Agenda da Memória 2020, junho...

Domingo, 30 de maio de 1965 – ano 8, nº 369

Manchete – >Apae de Santo André concede o título de sócio benemérito ao prefeito Fiorante Zampol

Em 1 de junho de...

1915 – Parte de Santos o vapor Principessa Mafalda, com 200 voluntários italianos residentes em São Paulo para combater na Europa. É o segundo navio com destino à guerra que sai do Brasil.

1930 – Prefeitura planeja urbanizar o Vale do Carapetuba, em Santo André, com a construção de uma avenida com duas pistas ao longo do canal até a Rua Campos Sales, no Centro. Em terreno particular seria construído o prédio do 2º Grupo escolar e uma praça esportiva.

Nota – Eram os primeiros passos para a abertura da Avenida Ramiro Colleoni, obra de fato realizada 40 anos depois. Idem do 2º Grupo escolar, localizado entre a Vila Bastos e o Jardim Bela Vista.

1975 – Álvaro Nosé, secretário de Serviços Urbanos, vai a Curitiba em busca de sugestões para bulevar em Santo André.

Dom Jorge Marcos de Oliveira, bispo diocesano de Santo André, estimula embarques de peregrinos para as indulgências do ano santo em Roma.

Hoje

- Dia Mundial da Imprensa

Santos do dia