São Francisco impõe toque de recolher para conter protestos

31/05/2020 | 18:34



A cidade de São Francisco, no Estado americano da Califórnia, decidiu instaurar um toque de recolher por tempo indeterminado para dirimir os protestos violentos que vêm acontecendo na cidade. As manifestações ocorrem no contexto de protestos nacionais contra o assassinato de George Floyd, um homem negro, por um policial branco na cidade de Minneapolis, no Estado do Minnesota.

"Nós estamos implementando um toque de recolher que começará amanhã, às 20h. As pessoas estão se ferindo neste momento, estão com raiva. Eu mesma estou com raiva. A cidade e a polícia vão dar apoio a protestos pacíficos como o fizemos durante todo o dia de hoje. Nós não toleraremos violência e vandalismo. Agora é hora de ir para a casa", escreveu no Twitter a prefeita de São Francisco, London Breed, que é negra.

São Francisco é uma das mais de 20 cidades que já decretaram toques de recolher na tentativa de evitar mais confronto entre manifestantes e policiais, bem como cenas de vandalismo. Cidades de 16 Estados americanos, além do distrito de Columbia, já pediram ajuda da Guarda Nacional para conter os manifestantes. Hoje, no Twitter, o presidente Donald Trump disse que seu governo vai tratar manifestantes de grupos antifascistas como integrantes de organizações terroristas.

Ontem, o procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, disse que os protestos têm sido guiados por "elementos violentos e radicais" integrantes da "extrema-esquerda".