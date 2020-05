Meia equatoriano Cazares, do Atlético-MG, testa positivo para a covid-19

31/05/2020 | 17:20



O meia-atacante Juan Cazares, do Atlético-MG, testou positivo para covid-19, neste sábado, após a terceira bateria de exames realizados pelo clube mineiro.

Apesar de estar assintomático, o equatoriano já foi afastado dos treinamentos da equipe do técnico argentino Jorge Sampaoli e terá acompanhamento da comissão médica atleticana.

Cazares, de 28 anos, foi flagrado várias vezes 'furando' o isolamento social durante a pandemia do coronavírus para jogar bola com os amigos e até posou para fotos. Em uma dessas 'peladas' fez parceria com o venezuelano Rómulo Otero, seu companheiro de Atlético-MG.

Na semana passada, a diretoria atleticana havia festejado a possibilidade de realizar treinamentos com grupos de nove jogadores, após duas baterias de testes apenas com resultados negativos para o novo coronavírus. O elenco atleticano volta aos treinos nesta segunda-feira, quando dará início à terceira semana de atividades.