Felipe Titto entrega cobertores para moradores de rua em São Paulo

31/05/2020 | 15:36



Felipe Titto saiu de casa na noite deste sábado, 30, por uma boa causa: entregar cobertores para moradores de rua no centro da cidade de São Paulo. Em uma rede social, ele falou um pouco sobre a ação e mostrou os itens preenchendo todo o porta-malas do carro.

Além dos cobertores, cerca de 400 meias também foram entregues às pessoas.

"Aprendi nessa entrega de hoje... Desde que começou essa história da pandemia, devo ter entregue 15 toneladas de alimentos com a ajuda de amigos e empresários", contou o ator nos stories do Instagram. As ações foram feitas em comunidades.

"Quem mora na rua, acabei de entender que eles preferem muito mais uma garrfa de água, luva, touca e meia do que (sic) qualquer outra coisa", completou.

Titto afirmou que gostaria que a atitude dele servisse de inspiração para outras pessoas e incentivou os seguidores a separarem roupas de frio não usadas para doação.

"Como forma de gratida~o por tudo o que Deus fez na minha vida, estou fazendo a minha parte (na medida do possi´vel). Espero que entendam o sentido desse post. A ideia disso aqui era deixar claro pra todos vocês o qua~o fortes e especiais vocês sa~o e também pra que possam se inspirar pra fazer um pouquinho pelo pro´ximo", acrescentou o ator na legenda de uma foto.