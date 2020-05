Fora do BBB, Flayslane mostra que está vivendo em apartamento luxoso em área nobre de São Paulo

31/05/2020 | 14:10



Quando Flayslane entrou na casa do BBB20, ela havia acabado de deixar a residência humilde de sua família no interior da Paraíba. Mal poderia imaginar que, ao sair, sua vida mudaria por completo.

No último mês, a cantora fez uma publicação em seu Instagram que mostrava que sua mudança de casa estava consolidada.

Bem-vindos! Mais uma realização para mim, pinguinhos. E, assim como vocês pediram tanto, eu vou fazer um tour no apê, para vocês se sentirem mais íntimos, como era no BBB, escreveu ela na legenda da foto em que apareceu posando no sofá de sua nova sala.

Foi então que, esta semana, a morena revolveu postar o tal vídeo em que revela detalhes do apartamento. Trata-se de um duplex, onde sua família - filho e irmã - já está instalada.

O lugar conta com dois dormitórios, banheiros, sala de estar, sala de jantar e cozinha, e fica localizado em uma área nobre de São Paulo.

Segundo o jornal Extra, o aluguel mensal é de sete mil reais. Mas não necessariamente Flay está pagando esse valor, uma vez que ela divulgou a empresa responsável pela propriedade, que oferece o serviço de moradia por assinatura.

E não é só isso que mudou na vida da paraibana. Na última sexta-feira, dia 29, Flay conversou com Bianca Andrade em uma live e foi questionada sobre seu novo namorado.

Em um momento, a influenciadora mostra a foto de um rapaz e pergunta ele é o seu atual amado, e a cantora dá a entender que sim. Fernando Pessiquelli é modelo e mora em São Paulo.