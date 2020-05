David e Victoria Beckham planejam passagem secreta em sua mansão por medo de assalto

31/05/2020 | 14:10



Todo o dinheiro do mundo não necessariamente traz paz de espírito, mas David e Victoria Beckham vão fazer de tudo para que sua família sinta-se protegida. E é por isso que o casal está planejando construir um túnel abaixo de sua casa na Inglaterra.

O jornal britânico Express teve acesso a documentos que mostram uma passagem subterrânea que vai ligar a mansão Beckham na cidade de Cotswold à garagem, que ainda será expandida para caber sete veículos.

De acordo com a publicação, o ex-jogador e a Spice Girl estão preocupados com a segurança porque ficam sabendo de uma ocorrência recente em que ladrões entraram na casa do futebolista Dele Alli no norte de Londres.

No caso de uma emergência como essa, os Beckham poderão fugir usando a nova saída secreta - não tão secreta agora.

Outro plano inclui a construção de uma adega na já equipada casa, que conta com quadra de tênis, casa na árvore, piscina e jardins imensos. O valor da residência é estimado em oito milhões de dólares, aproximadamente 43 milhões de reais.