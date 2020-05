Mariana Bridi e Rafael Cardoso celebram os dois anos de idade do filho caçula com festa em casa

31/05/2020 | 13:10



Muito amor! Mesmo com a quarentena, Mariana Bridi e Rafael Cardoso deram um jeitinho de celebrar o aniversário do filho caçula, Valentim, que completou dois aninhos de idade no último sábado, dia 30! Por meio do Instagram, a mamãe mostrou detalhes da decoração, que trouxe como tema fazenda!

Antes de começar a mostrar os detalhes da festinha intimista, a influenciadora digital disse:

- Dois anos, meu Deus, como passa rápido! Ele nasceu ontem! Passa muito rápido!

No vídeo é possível ver Timtim ainda vendo os animaizinhos que fazem parte da mesa da decoração e, ao final, a família se reúne para cantar o parabéns!

Também no Instagram, Mari ainda postou uma foto do pequeno com o bolo e escreveu:

Dois anos desse pequenino velho de alma! Dois anos de pura alegria e amor! Como eu amo esse menininho dos cachos dourados! Feliz dia meu filhote! Viva o Timtim!

Vale citar que além de Valentim, ambos ainda são papais de Aurora, de cinco anos de idade.