Enchentes não esperam

31/05/2020



É lamentável a informação do Daee (Departamento de Águas e Energia Elétrica), publicada com absoluta exclusividade por este Diário, de que a conclusão das obras do Piscinão Jaboticabal, essencial no combate às enchentes que castigam o Grande ABC, especialmente São Bernardo e São Caetano, vai atrasar ao menos um ano. Segundo o órgão ligado ao governo do Estado, a inauguração do empreendimento vai passar de dezembro de 2021 para o fim de 2022, de modo que os moradores da região serão obrigados a conviver com o risco das funestas cheias por pelo menos outro verão.

Como as chuvas torrenciais da mais quente estação do ano podem se traduzir em mortes, como, aliás, aconteceu no temporal de março do ano passado, quando dez pessoas perderam a vida, o novo prazo estabelecido pelo governo paulista agride a sensibilidade dos moradores do Grande ABC. Eles se perguntam por que o Estado mais rico da Nação encontra tantas dificuldades para cumprir os prazos quando se trata de beneficiar a região.

A revolta dos habitantes das sete cidades tem raízes no histórico descaso da administração do governador João Doria (PSDB) com o Grande ABC. Afinal, ainda estão expostas as feridas causadas pelo sepultamento do sonho da vinda do Metrô por meio da Linha 18-Bronze, determinado pelo tucano há menos de um ano, sob a alegação de que não havia dinheiro para a execução do projeto. A população não deixa de notar que nunca há verba para atender seus anseios.

Ninguém ignora, evidentemente, que o aparecimento do novo coronavírus, que surpreendeu o mundo no fim do ano passado, botou o planejamento do governo de ponta cabeça. Mas Estado tão forte e organizado como São Paulo, administrado não por um político, mas por um gestor, como Doria gosta de apregoar, deveria ter plano de contingência capaz de manter o cronograma de obras prioritárias, como é o caso dos investimentos destinados a evitar mortes e destruição pelas enchentes. Afinal, os temporais de verão não vão esperar a doença ser controlada para darem as caras.