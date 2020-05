Obituário - 31 de maio de 2020

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 29 de maio

Theresinha Jacobino Aricó, 90. Natural de Botucatu (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Nagib José André, 89. Natural de Santo Antonio da Alegria (São Paulo). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 29. Jardim da Colina.

Francisca Bellini Mrozinski, 88. Natural de Igaraçu do Tietê (São Paulo). Residia no bairro Jabaquara, em São Paulo, Capital. Dia 29, em Santo André. Cemitério da Lapa, na Capital.

Thereza de Faria Bianchin, 88. Natural de Bragança Paulista (São Paulo). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Soares, 85. Natural de Teixeiras (Minas Gerais). Residia no Jardim Consórcio, em São Paulo, Capital. Dia 29, em Santo Andé. Cemitério Parque dos Ipês, em Itapecerica da Serra (São Paulo).

Nilza Cagnotto, 79. Natural de Bragança Paulista (São Paulo). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jovelina Agostinho da Silva, 76. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Francisca da Conceição Fernandes, 74. Natural de Remígio (Paraíba). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Porfírio da Silva Maia, 74. Natural de Itamari (Bahia). Residia em Utinga, Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irineu Pereira da Silva, 73. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivone Aparecida Almeida, 70. Natural de Londrina (Paraná). Residia em Utinga, Santo André. Dia 29. Jardim da Colina.

Wagner Luiz Zampolo, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Valter D’Assunção, 69. Natural de Durandé (Minas Gerais). Residia no Jardim Vera Cruz, em São Paulo, Capital. Dia 29, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, capital.

Antonio Carlos Brito dos Passos, 63. Natural de Remanso (Bahia). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 29, Memorial Jardim Santo André.

Judson Ferreira de Almeida, 63. Natural de Santo André. Residia no Parque Rio Grande, em Santo André. Químico. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Aparecida Alves dos Santos, 63. Natural de Marechal Deodoro (Alagoas). Residia no Centro de Santo André. Cozinheira. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jacob de Almeida Campos Filho, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Helena, em Santo André. Zelador. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, dia 30 de maio

José Bressan, 98. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia na Vila Gilda em Santo André. Dia 30. Jardim da Colina.

Valdemar Barboza da Silva, 79. Natural de Planalto (São Paulo). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eladia de Simone, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 30. Jardim da Colina.

Alberto Celso Mendes Freire, 65. Natural de Pacujá (Ceará). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 30. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Maria Martins de Oliveira, 52. Natural de Aparecida do Taboado (Mato Grosso do Sul). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Cabeleireira. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



D I A D E M A

Diadema, sexta-feira, dia 29 de maio

Damiana Lopes Lima, 97. Natural de Ipupiara (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

José Gomes da Cruz, 86. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Joaquim Dutra, 85. Natural de Itanhomi (Minas Gerais). Residia na Vila Alto de Santo André, em Santo André. Dia 29, no Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Luzia Rodrigues Santos, 73. Natural de Cristinápolis (Sergipe). Residia no Jardim Santa Rita, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Mateus Gomes do Rego, 69. Natural de Pilão Arcado (Bahia). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 29, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria da Conceição Pereira Sacramento, 69. Natural de Itapitanga (Bahia). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 29, em Santo André. Cemitério Municipal.

Isabel de Fátima das Neves Mauro, 62. Natural de Portugal. Residia na Vila Lidia, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Valdemir Amaro da Silva, 51. Natural de Agrestina (Pernambuco). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

M A U Á

Mauá, sexta-feira, dia 29 de maio

Marina de Oliveira Rosado, 75. Natural de Bauru (São Paulo). Residia no Jardim Santista, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Osvaldo Rezende Filho, 67. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Luiz Francisco da Silva, 59. Natural de Murici (Alagoas). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Clemilton Gomes da Silva, 56. Natural de Cabo (Pernambuco). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Jair de Souza Caetano, 48. Natural de Santa Cruz do Escalvado (Minas Gerais). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Klebson Alves dos Santos, 36. Natural de Palmeirina (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 30 de maio

José Vicente da Silva, 89. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 30, em Santo André. Vale dos Pinheirais.