Tiago Iorc prepara canção inédita em live marcada para quarta-feira

Luís Felipe Soares



30/05/2020 | 23:59



A temporada de lives segue agitando a agenda de cantores em meio à quarentena voluntária recomendada para combater a proliferação da Covid-19. Os shows virtuais servem para fazer com que os artistas se mantenham na ativa, entreter o público durante a pandemia e sempre rendem doações. O próximo a entrar na lista de apresentações on-line é Tiago Iorc, que utilizou suas contas nas redes sociais para revelar que estará nas telas na quarta-feira (3), a partir das 21h.

Como tem sido comum entre os diversos shows que movimentam as redes desde março, o repertório promete

reunir canções de diferentes fases da carreira do músico. Não devem ficar de fora singles como Amei Te Ver, Coisa Linda e Mil Razões (do disco Troco Likes, de 2015) e Desconstrução, Me Tira Pra Dançar e Tangerina (de Reconstrução, de 2019, que marcou seu retorno profissional após hiato de uma temporada longe dos holofotes e do mercado musical). Não foi divulgado se haverá participações especiais.

Ele também anunciou a canção inédita Você Pra Sempre em Mim, que foi composta em sua adolescência, mas nunca tinha sido apresentada aos fãs. Será o primeiro lançamento do músico desde o projeto Acústico MTV, registro ao vivo transmitido na televisão em setembro de 2019. A faixa será disponibilizada nos diferentes serviços de streaming a partir da madrugada de quinta-feira.

A live de Tiago Iorc poderá ser vista pelo público em seu Instagram oficial (@tiagoiorc), que conta com cerca de 3 milhões de seguidores, e na página do cantor no YouTube (www.youtube.com/tiagoiorcmusic), atualmente com 1,93 milhão de inscritos.