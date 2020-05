Versão final do jogo de tiro tático 'Valorant' será lançada neste semana

Luís Felipe Soares



30/05/2020 | 23:59



A contagem regressiva para a chegada da versão completa do jogo Valorant se aproxima do fim. Desenvolvedora do título, a Riot Games anunciou que a atração estará disponibilizada de maneira ‘definitiva’ a partir de terça-feira (2) na maioria das regiões globais. O game de PC é projeto de tiro tático competitivo, a exemplo de populares concorrentes como Fortnite e Counter-Strike: Global Offensive. Seu download é gratuito.

O beta fechado foi encerrado na quinta-feira. As contas dos jogadores serão reiniciadas, fazendo com que os confrontos de cinco contra cinco players sejam zerados para que todo o público tenha o mesmo ponto de partida em suas progressões.

Também haverá adicionamento de novos conteúdos para deixar o lançamento mundial ainda mais especial.

Modo de jogo, agente e mapas inéditos fazem parte do pacote para os fãs. A Riot Games afirmou que tem priorizado a implementação de mais servidores em várias regiões para diminuir a latência da versão inacabada de Valorant nos últimos meses.