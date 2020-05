Percepções sobre o futuro

Luís Felipe Soares



30/05/2020 | 23:59



Observar o passado e aprender no presente para tentar ser melhor no futuro fazem parte do processo do crescimento. A questão do amadurecimento serve para que as pessoas busquem maneiras de tentar ter uma sociedade melhor ao seu redor nos anos que virão. A evolução dos pensamentos das novas gerações passa por essa ideia, com os mais jovens sendo principais responsáveis pelo ritmo das percepções humanas sobre o mundo e em relação a pontos que já são importantes hoje em dia, mas que poderão ser essenciais com o passar do tempo. Muitos desses próximos passos estão ligados à forma de como ideias em torno do conceito de poder são discutidas e observadas na atualidade.

Discussão sobre o tema foi trazida à tona pela pesquisa especial Geração Z – Power Disruption: Como a Nova Geração Está Ressignificando O Que é Poder. Para o levantamento, foram ouvidas cerca de 11 mil pessoas, com foco nas respostas da faixa etária entre 13 e 25 anos sobre como observam a realidade atual e como vislumbram o mundo que desejam ver. O questionário abordou representantes de diferentes regiões do mundo, a exemplos de Estados Unidos, Argentina, Polônia, África do Sul e Austrália, além do Brasil.

Segundo os brasileiros entrevistados, 73% afirmam que ‘minha geração tem mais capacidade de realizar mudanças positivas do que as anteriores’. A parcela é superior ao percentual global, com 61%. Os participantes também analisaram questões específicas. Quando questionados sobre o que representava poder no passado e o que representará no futuro, 54% (60% mundialmente) acreditam que o poder no passado beneficia poucos e 33% (44% mundialmente) acreditam que o poder no passado significa controle.

A evolução da sociedade no planeta é avaliada de perto. No País, 92% dizem que o maior diferencial nas próximas épocas será a tecnologia. O pódio ainda traz influência social (83%) e impacto (80%) em segundo e terceiro lugares, respectivamente. A maioria crê que pode ser bem-sucedida fazendo o que escolher, sendo que a sensação de poder nesse perfil de liderança a longo prazo passa por ver os resultados de suas ações individuais, ser reconhecido e elogiado e conseguir aceitação pela postura.

O projeto Geração Z – Power Disruption: Como a Nova Geração Está Ressignificando O Que é Poder foi desenvolvido pela ViacomCBS, empresa que reúne, em seu portfólio, importantes marcas do entretenimento mundial (casos de MTV, Nickelodeon e Comedy Central). Na intenção de bater papo com grande parte dos espectadores desses canais, o levantamento apresenta ideias fundamentais discutidas hoje em dia. É preciso estar sempre atento aos pensamentos dos jovens, que são a cara do futuro.