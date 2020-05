Federação Paulista envia protocolo de segurança para os 16 clubes

30/05/2020 | 21:50



Os 16 clubes que participam do Paulistão 2020 receberam, neste sábado, da Federação Paulista (FPF) um protocolo de segurança para quando forem retomados os treinamentos. Não há uma data definida para o retorno das atividades físicas e nem os jogos.

O cronograma é semelhante ao utilizado em outras competições nacionais e internacionais. A FPF aponta para testes 48 horas antes dos primeiros treinamentos e outra bateria antes do reinício das partidas.

Os elencos deverão se concentrar em seus centros de treinamentos ou hotéis durante o período em que estiverem na disputa do campeonato. Restam dois jogos para o término da primeira fase, além das quartas de final, as semifinais (ambas em jogo único) e a decisão em duas partidas.

Cada delegação poderá ter até 38 integrantes para o estádio, que receberá no máximo 164 pessoas a cada jogo. O protocolo também prevê que os árbitros e as demais pessoas envolvidas no evento deverão levar a própria alimentação, além de usarem máscaras. A pandemia do coronavírus suspendeu o Campeonato Paulista em 16 de março.