Grande ABC ultrapassa a marca de 7.000 casos confirmados de Covid-19

Do Diário do Grande ABC



31/05/2020 | 07:00



O Grande ABC atingiu, ontem, 7.033 casos confirmados pelo coronavírus. A soma inclui seis cidades – Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra –, visto que Mauá não atualizou o boletim epidemiológico.

Santo André registra o maior número de casos confirmados entre os municípios, com 2.760, seguido da cidade de São Bernardo com 1.802, e Diadema, em terceiro, com 1.154 casos. São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra registram 1.101, 177 e 70 casos, respectivamente.

Com relação às mortes por causa da Covid-19 na região, os seis municípios apresentaram o total de 595 pessoas. São Bernardo é a cidade com mais vítimas fatais, somando 206, seguido por Santo André, com 149, e Diadema, com 114 mortes. Com relação aos casos suspeitos na região, ao todo, as sete cidades têm 12.848 pessoas aguardando pelo resultado do exame.

O cenário do Estado de São Paulo aponta para o registro de 107.142 casos confirmados de Covid-19, sendo 7.532 mortes, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado. Os casos estão concentrados em 525 municípios e os óbitos em 263 cidades paulistas.

NACIONAL

Um dia após ultrapassar a Espanha, o Brasil superou ontem a França em número de mortes pelo novo coronavírus e agora é o quarto país no mundo com a maior quantidade de mortes. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o país europeu tem 28.717 mortes, enquanto o Brasil acumula 28.834, com os 956 vítimas fatais nas últimas 24 horas.

O Brasil está atrás apenas dos Estados Unidos (103,4 mil mortes), Reino Unido (38,4 mil) e Itália (33,3 mil), mas estes dois últimos já passaram pelo pico da doença e apresentam números cada vez menores. Além disso, de acordo com o balanço do Ministério da Saúde, o País registrou de sexta-feira para sábado o recorde de 33.274 novos casos de infecção, elevando o total de contaminados para 498.440 pessoas. Em números absolutos, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial de infecção por Covid-19, atrás dos Estados Unidos.

“Muitas pessoas apresentam sintomas leves, acabam não procurando o sistema de saúde e podem transmitir o vírus para outras. A maioria dos casos que aparecem é de sintomas mais pronunciados”, explicou o secretário substituto de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário.