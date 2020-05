Ponte e Guarani no campo da história

Ademir Medici

31/05/2020



No álbum, além da AA Ponte Preta e Guarany FC, estão os clubes Bomfim FC, Campinas FC, EC Corinthians, Guanabara FC, EC Mogyana e Voluntário da Pátria.

Do Voluntário da Pátria, Moacir Andrade Peres, que é desembargador, seleciona o trio atacante que, coincidentemente, lado a lado, tem os nomes e título semelhantes ao seu.

“A linha de frente do Voluntário da Pátria é imperdível.”

Dr. Moacir

Espetacular esse álbum. Só faltou o time se chamar Defesa e Justiça FC. Precisamos combinar uma apresentação desse maravilhoso acervo no Memofut (algo como ‘Lembranças afetivas e curiosidades dos meus álbuns de figurinhas’).

Após 13 anos na estrada, acho que podemos parafrasear o famoso ditado botafoguense: ‘Tem coisas que só acontecem com o Memofut’.

Alexandre Andolpho Silva, coordenador do Memofut

Sensacional, caro Moacir. Coincidência incrível.

Wanderley Frare Junior

E o Moacir e o Andrade foram jogar no Flamengo...

José Roberto Fornazza

E ainda teve o Doutor (Rubens) também no Flamengo

José Roberto Diniz

Fico imaginando com quem no Memofut, ou na vida, poderia acontecer algo assim. Pelo Moacyr e pelo Peres, OK, a probabilidade é alta. Mas Doutor, e os três na mesma linha. Aí já é brincar demais com as probabilidades estatísticas.

Ademir Takara

A coincidência maior não é comigo, que apenas herdei o prenome em homenagem a um tio, com o ‘I’ substituindo o ‘Y’.

Moacyr Troncoso Peres, um dos irmãos mais velhos do meu pai, passou em primeiro lugar no concurso da magistratura, tornando-se juiz substituto em Santos. Na época, era o mais jovem magistrado de todo o Estado e considerado o gênio da família.

Ele estudou em Campinas, no Colégio Estadual Culto à Ciência, antes de vir para São Paulo fazer direito na USP. Morreu, tragicamente, aprendendo a pilotar um teco-teco, em 1937, ano do lançamento do álbum da Liga Campineira, com os nomes dos três jogadores em linha.

Recebo esta coincidência como uma homenagem a ele.

Há uma rua com o seu nome grafado erroneamente – Doutor Moacir Trancoso – que termina na Comendador Sousa, a duas quadras do campo do Nacional. É uma vergonha eu nunca ter passado por lá.

Dr. Moacir





