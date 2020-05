Gabi Brandt mostra reforma em sua mansão luxuosa com Saulo Poncio

30/05/2020 | 16:10



O relacionamento de Gabi Brandt e Saulo Poncio vira e mexe dá o que falar, e isso não é novidade! Porém, já ficou claro que o casal não liga para as polêmicas e está seguindo a vida normalmente.

Na última sexta-feira, dia 29, a influenciadora digital abriu parte de sua mansão para lá de luxuosa com o amado e mostrou a reforma que vem sendo feita. Por meio do Instagram, Gabi dividiu com a web alguns cômodos, como sala, cozinha e quartos, que levam como decoração o mármore preto e metais dourados.

- Essa é a sala. Não está pronto ainda, gente... Olha a cozinha, que linda! Os quartos são tamanho padrão. Para o quarto do Davi, mantive o tema e fiz só algumas alterações.

Nos registros, Gabi ainda quis fazer suspense e não falou muito sobre o quarto do casal. No entanto, ela deu detalhes do banheiro, que tem dois chuveiros, duas pias e uma banheira de luxo.

Vale dizer que, nos últimos tempos, a influenciadora vem falando com frequência sobre sua vida pessoal. Recentemente, ela revelou que teve crises de ansiedade que resultaram em uma grande compulsão capilar, que a fazia arrancar fios e mais fios de seu megahair durante todo o tempo, até mesmo dormindo.

- Não foi uma fase muito fácil, isso me incomodava muito, mas era algo compulsivo. Quando eu via, já estava fazendo e era o dia inteiro assim, e doía. Mas, graças a Deus, passou e eu vou mostrar para vocês como ficou.