Obituário - 30 de maio

Albina Rocco Caratin

(São Bernardo, 14-6-1923 – Santo André, 25-6-2020)

Dona Albina nasceu numa das linhas do Núcleo Colonial de São Bernardo, a Camargo, aberta no final do século XIX e que hoje abrange bairros como o Alves Dias. Ela descende das famílias Rocco e Dellabarba.

Foi criada e viveu no Bairro Assunção, de outra linha colonial, a Jurubatuba, com os antigos imigrantes italianos, quase todos agricultores e operários das fábricas existentes na antiga Vila de São Bernardo.

Viveu épocas de muita carência e pobreza, assim como viu chegar a modernidade e as melhorias das condições de vida ao seu antigo bairro.

Dona Albina parte aos 96 anos. Faleceu em Santo André. Foi mais uma vítima da Covid-19. Em razão da doença não houve velório e o sepultamento ocorreu dia 26 no Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.

SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, dia 28 de maio

Celeste Poli Souza, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ermelinda Peres, 89. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jayro Mendes de Almeida, 89. Natural de Conceição do Coité (Bahia). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 28, em Santo André. Vale da Paz, em Diadema.

Antonio Izidoro de Melo, 85. Natural de Umbuzeiro (Paraíba). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 28 Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdir Cândido de Souza, 82. Natural de Angical (Bahia). Residia na Vila Cunha Bueno, em São Paulo, Capital. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Almerinda Santos de Britto, 80. Natural do Recife (Pernambuco). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mario Roberto Marques Dá Roz, 79. Natural de Leme (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Regina Aparecida Pinheiro, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José de Melo Silva, 77. Natural de Presidente Dutra (Maranhão). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Gobato Lopes, 76. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 28. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Geralda do Carmo Silva Canesim, 76. Natural de Lassance (Minas Gerais). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 28, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.

José Luiz dos Santos, 74. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Niudes Conceição de Carvalho, 72. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osvaldino Gomes Tavares, 64. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 28, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, Capital.

Kimi Nishikawa, 64. Natural de Quintana (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirce Salvador Domingos, 63. Natural de Dolcinópolis (São Paulo). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Trovilho, 61. Natural de Jandaia do Sul (Paraná). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilberto Pereira da Costa, 61. Natural de Diadema. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Pedreiro. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirceu Ferreira de Almeida, 57. Natural de Itararé (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Comerciante. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Antonio de Souza, 56. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Flávio Pedro, 46. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Vigilante. Dia 28, no Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Denise Cristina Bandeira, 36. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 28. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Lucas Calderari dos Santos Lira, 25. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Bangu, em Santo André. Churrasqueiro. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sexta-feira, dia 29 de maio

José Vicente Dantas, 89. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Caetano Grisolia, 88. Natural de Ribeirão Bonito (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Doracy Maria de Oliveira, 74. Natural de Condeuba (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 28, em Diadema. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Iride Maria Troletti Sabbadim, 90. Natural de Jaú (São Paulo). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 29, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Mariliza Luhr Yamaguchi, 84. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 29, em Santo André. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Kuniko Kusoaka, 73. Natural do Japão. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 27, em Mauá. Memorial Planalto, em São Bernardo.



D I A D E M A

Diadema, quarta-feira, dia 27 de maio

Leonildes de Souza Leandro, 87. Natural de Bicas (Minas Gerais). Residia no Jardim Tamoio, bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Maria de Lourdes do Nascimento, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Colônia, Zona Sul da Capital. Dia 27. Vale da Paz.

José Edvaldo da Costa, 64. Natural de Quipapá (Pernambuco) Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal



Diadema, quinta-feira, dia 28 de maio

Antonio Rosa de Sousa, 75. Residia no bairro Eldorado. Dia 28. Cemitério Municipal.

Maria da Luz Batista da Silva, 70. Natural de Arapiraca (Alagoas). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.

Silvia Carvalho Argeu, 65. Natural de Guararapes (São Paulo). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 28, em Mauá. Cemitério Municipal.

Manoel Moraes de Freitas, 58. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no bairro Eldorado. Dia 28. Cemitério Municipal.

Maria de Lourdes Francisca de Jesus, 54. Natural de Itaobim (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 28, em Diadema. Cemitério Nossa Senhora da Consolação, em Itaobim (Minas Gerais).

M A U Á

Mauá, quarta-feira, dia 27 de maio

Francisco Alves da Silva, 75. Natural de Silveirais (São Paulo). Residia na Vila Carlina, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Maria Isabel da Conceição, 53. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Milton Martins Chaves da Silva, 36. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 28 de maio

Luzia Maria dos Santos Egydio, 79. Natural de Major Isidoro (Alagoas). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 28, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Maria do Carmo da Silva Holanda, 75. Natural de Cruz do Espírito Santo (Paraíba). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Epaminondas Moreira Lino, 72. Natural de Santa Maria (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Aparecido Donizete Angelo, 64. Natural de Limeira (São Paulo). Residia na Estrada do Carnerio, bairro São João, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Carlos Pereira, 60. Natural de Cajobi (São Paulo). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Roberto Ferreira Machado, 55. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 28. Vale dos Pinheirais.