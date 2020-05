Maiara e Fernando Zor não se seguem mais nas redes sociais e rumores de separação aparecem

30/05/2020 | 15:11



Acabou? Maiara e Fernando Zor pararam de seguir um ao outro no Instagram, e todos os alertas para um possível término soaram.

Além disso, o cantor não foi visto nos Stories gravados por Maiara durante uma festa de aniversário para sua mãe, na última sexta-feira, dia 29.

O casal comemorou um ano de namoro em 5 de maio. Mas o relacionamento já foi marcado por uma separação no final de 2019, após um desentendimento, e pouco depois foi retomado.

A dupla de Sorocaba continua tendo como seguidores a irmã de Maiara e a conta oficial das sertanejas.

A última foto do músico com sua amada é do dia 15 de maio, nada foi apagado. Inclusive, no post mais recente, a moça havia se declarado:

Amo tanto... Também não consigo mais ficar sem você.

Pouco tempo atrás, uma das vozes de Medo Bobo revelou que estava passando o período de quarentena com o companheiro, e que ele estava cozinhando bastante.

Nenhum dos artistas se pronunciou negando ou confirmando os rumores.