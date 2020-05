Xuxa Meneghel fala sobre casamento em live: - Eu não quero, mas a minha filha quer se casar

30/05/2020 | 10:11



Dias após a confusão que apontava que Sasha Meneghel estava grávida, sua mãe, Xuxa Meneghel, afirmou que a filha quer se casar! Em uma live com a estilista Martha Madeiros, que aconteceu na última sexta-feira, dia 29, a apresentadora abriu o jogo sobre diversos assuntos, como por exemplo, essa vontade que Sasha, que hoje namora João Figueiredo, tem de oficializar uma união no futuro.

Martha, porém, a princípio quis saber quando rolaria o casamento de Xuxa com Junno Andrade, mas a loira deu muita risada antes de responder o seguinte:

- Que coceira, para! Não precisa, não precisa [casar]. Mas olha só, a minha filha quer se casar! E eu não estou forçando a barra. Tem mais ou menos uns cinco, seis anos que ela diz para mim: Mãe, você não é casada, mas eu quero me casar! Eu falei: eu acho ótimo, acho lindo, vamos pensar como é que vai ser o seu vestido e tudo. Ela nem tinha namorado e já falava. Não digo para ninguém não se casar, só que eu não quero me casar. Vamos focar na Sasha, Martha!, brincou.

Xuxa antes havia falado sobre as boas ações que ela e Sasha fizeram na África. A estudante de moda faz parte de um projeto e já foi cinco vezes ao continente para ajudar cidades mais carentes. Sobre o assunto, a apresentadora disse:

- A Sasha para falar com essas crianças ela usa muito a pintura. Ela faz com que as crianças peguem lixo e pedras e madeira e comece a pintar. Então elas começam, através da arte, através da pintura, tentar falar o que elas não conseguem. E aí muita gente acha que a Sasha vai lá ensinar a costurar ou mexer na moda africana, não é nada disso. Ela faz o que ela pode fazer com as crianças, dá atenção a elas, usa muito a arte para que as crianças consigam se comunicar. Mas lá não tem só criança, lá tem adolescentes, tem velhos também que são abandonados ou que não têm para onde ir. É um trabalho muito forte. (...) Eu fiquei tão emocionada com as coisas que eu vi lá. Eles não têm televisão, então eles não sabiam quem eu era. E eles me chamavam de Mama, porque é a Mama da Sasha.

Em seguida, Xuxa ainda foi questionada por Martha se era rica e, sem papas na língua, a loira explicou:

- Não, fui muito roubada, muito enganada, muito passada para trás. Eu posso me considerar uma pessoa acima da média. Eu tenho grana, sim, eu guardo grana para a minha filha, mas eu não posso me considerar isso tudo que as pessoas falaram que eu devia ter no passado, mas no futuro eu não tenho, porque eu acreditei muito nas pessoas. Assinei papel em branco, acreditei em empresários, em advogados em até pessoas que me vestiam, os figurinistas, maquiadores, coreógrafos, pessoas que me botaram na justiça, até seguranças, querendo tirar dinheiro. Pessoas que trabalhavam para mim e que levavam coisas que não poderiam ter levado. E hoje eu tô na justiça porque vou ter que pagar isso. Não posso nem dizer que fui roubada, eu fui enganada. (...) Eu era muito ingênua, muito burra. Eu acreditei demais nas pessoas.