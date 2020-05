Anitta sensualiza de lingerie durante ensaio virtual

30/05/2020 | 10:11



Anitta mostrou que nem mesmo o isolamento social a impede de realizar sessões fotográficas! Mesmo à distância, a cantora realizou um ensaio em que aparece sensualizando ao usar uma lingerie preta. A namorada de Gui Araújo deu um gostinho aos fãs ao postar um vídeo em seu Instagram.

O registro mostra cenas focadas no rosto de Anitta, que capricha na jogada de cabelo e no carão. Além disso, é claro, ela mostra o corpão ao usar a peça sexy. A trilha-sonora ficou por conta da canção Ne me Quitte Pas, eternizada na voz de Edith Piaf.

Na legenda, indicou que tudo foi feito pelo fotógrafo Eduardo Bravin:

Ensaio virtual com Eduardo Bravin.

O vídeo vem dias após estourar o escândalo entre Anitta e Leo Dias. Ambos começaram a trocar farpas e indiretas após a cantora revelar que estava sofrendo ameaças e chantagens do jornalista há anos. Ele, por sua vez, começou a soltar áudios e prints de mensagens em que Anitta aparece falando de outros famosos. Desde então, ela não se pronunciou abertamente sobre, mas ironizou a situação durante o seu programa do Multishow.