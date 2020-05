Criminosos são presos em São Bernardo com 200 detonadores

A Deic (Delegacia de Investigações Criminais) de São Bernardo prendeu em flagrante, na tarde desta sexta-feira (29), Michel de Souza Carrero, 34 anos, e Wanderlei Lopes dos Santos, 44, na Estrada Galvão Bueno, no Batistini, no mesmo município. Os criminosos foram pegos pelos investigadores portando 200 detonadores, que seriam destinados à explosão de caixas eletrônicos.

Segundo a delegada Kátia Regina Cristófaro Martins, a investigação do grupo está em andamento há mais de seis meses, visando coibir o crime organizado na região. “Esses indivíduos teriam a incumbência de viabilizar a entrega destes artefatos à outras pessoas. No entanto, os criminosos não confessaram, tampouco entregaram o grupo. A investigação apurou que os explosivos fazem parte de ação de roubou à caixas eletrônicos”, disse.

A delegada explica que o departamento recebeu a informação de que um carro de cor verde estaria na Estrada Galvão Bueno com os detonadores em curso. A equipe encarregada pela investigação foi ao endereço, onde encontrou os dois criminosos. Os explosivos estavam escondidos dentro de uma caixa de som, no porta-malas do veículo.

O Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foi ao local para recolher e desarmar os detonadores que, segundo Kátia, são sensíveis ao ponto de que um toque de celular poderia levar a explosão. A perícia criminal também foi ao local.



Fotos: Divulgação/Polícia Civil