Sesi estende para junho distribuição de refeições

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



29/05/2020 | 19:01



O Sesi-SP (Serviço Social da Indústria) anunciou que vai estender para junho projeto social que tem produzido e entregue 230 mil refeições por dia, de segunda a sábado, em 108 cidades do Estado. No Grande ABC, a iniciativa entrega 12 mil marmitas ao dia, com apoio de instituições assistenciais da região. O programa, lançado em maio pelo presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) e do Sesi-SP, atingiu a meta de 4 milhões de refeições produzidas e em junho serão mais 2,5 milhões de refeições gratuitas.

Nos dois meses, o Sesi-SP vai distribuir 6,5 milhões de refeições. Mais de 300 mil pessoas foram atendidas diariamente com a ação em todo o estado de São Paulo. "Não podemos deixar de ajudar a sociedade neste momento tão delicado", declarou Skaf. "Estamos agora em uma fase de reabertura gradual, de retomar a atividade econômica. Apesar dessa perspectiva, as comunidades mais vulneráveis ainda precisarão de todo apoio para se reerguerem depois das sequelas financeiras trazidas pela pandemia. Por conta disso, estendemos as doações as famílias de maior vulnerabilidade social", pontuou.

Para produzir esse grande número de refeições, o Sesi-SP montou uma verdadeira força-tarefa com seus 139 cozinheiros, 606 auxiliares de cozinha, mais de 900 colaboradores realocados de outros setores e até mesmo voluntários. Todos munidos com equipamentos de proteção individual (EPIs), como máscara, touca e luva, e seguindo restritos protocolos de segurança para a prevenção da Covid-19, o que inclui o distanciamento entre as pessoa, o trabalho em ambientes ventilados e o uso contínuo de álcool em gel.

As marmitas são compostas por arroz, feijão, proteína e legumes, e são elaboradas por uma equipe de 138 nutricionistas e modificado a cada dia, levando sempre em consideração os alimentos mais frescos e as hortaliças da estação.