Bayer Leverkusen vence Freiburg fora e ainda sonha com título no Alemão

29/05/2020 | 17:44



Três dias após levar uma goleada do Wolfsburg, o Bayer Leverkusen reagiu nesta sexta-feira e abriu a 29ª temporada do Campeonato Alemão com vitória sobre o Freiburg. Fora de casa, o time de Leverkusen levou a melhor pelo placar de 1 a 0, mantendo as chances de brigar pelo título.

Com o triunfo, recuperou o terceiro lugar da tabela, perdido para o RB Leipzig na rodada passada, e chegou aos 56 pontos, a oito do líder Bayern de Munique. O primeiro colocado enfrentará o Fortuna Düsseldorf, em casa, no sábado. Já o vice-líder Borussia Dortmund, com 57, vai encarar o Paderborn no domingo.

Ao mesmo tempo, o Bayer se firma na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. No Alemão, somente os quatro primeiros colocados garantem vaga na competição continental. Já o Freiburg ocupa o oitavo posto da tabela, com 38 pontos.

Jogando no vazio Schwarzwald-Stadion, o time de Leverkusen enfrentou dificuldades para superar a retranca do Freiburg ao longo de todo o primeiro tempo. As brechas só começaram a aparecer depois do intervalo.

E, aos 9 minutos, Kai Havertz marcou o único gol da partida. Após boa trama pela esquerda, ele bateu de dentro da pequena área e viu a bola passar entre as pernas do goleiro Alexander Schwolow.

Com a desvantagem no placar, o Freiburg passou a se arriscar mais no ataque e voltou a levar perigo na defesa. Aos 17, o Bayer voltou a balançar as redes, porém a arbitragem anulou o gol por conta de falta do ataque.

Nos instantes finais, o Bayer contou com Paulinho em campo. O atacante, ex-Vasco, entrou somente aos 37 minutos do segundo tempo e não conseguiu se destacar nas poucas chances que teve.