Mostra de Cinema de São Paulo abre inscrições para edição 2020

29/05/2020 | 17:09



A 44ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo abriu suas inscrições nesta sexta-feira, 29. Longas produzidos em 2019 e 2020 já podem ser inscritos para serem exibidos no evento, programado para ocorrer de 22 de outubro a 4 de novembro de 2020. Obras nacionais e estrangeiras, documentários e ficções, precisam ter, no mínimo, 70 minutos de duração para poder participar.

A ficha de registro está disponível até o dia 17/7 no site da Mostra: mostra.org .

Segundo a organização, os filmes inscritos podem participar das sessões Competição Novos Diretores (para diretores que têm até dois longas) e Perspectiva (que abrange Mostra Internacional e Mostra Brasil). A seleção dos longas é feita por um comitê criado pela direção do festival.

No site também estão disponíveis o regulamento completo e outros detalhes.

Com o anúncio, a Mostra de São Paulo se une a outros grandes eventos internacionais do cinema do segundo semestre, como o Festival de Veneza, a manter suas datas de realização, apesar da pandemia. Na Itália, o festival está previsto para o início de setembro.

Já Cannes, que ocorreria agora em maio, cancelou sua edição física em 2020, mas anunciará, na próxima semana, uma seleção de cerca de 50 a 60 filmes, selecionados para o Festival. Não haverá premiações ou a entrega da Palma de Ouro, porém.

Nesta sexta-feira, 29, até 7 de junho, no YouTube, o We Are One: A Global Film Festival apresenta títulos novos e clássicos, conversas com diretores, música e comédias com curadoria de 21 festivais, incluindo Berlim, Cannes, Veneza, Toronto e Nova York.