Grávida, Giovanna Ewbank diz que seu filho tem a boca igual a de Bruno Gagliasso e o seu nariz enorme

29/05/2020 | 17:10



Giovanna Ewbank está na reta final de sua primeira gravidez! A apresentadora espera um menino, fruto de seu casamento com Bruno Gagliasso, que irá se chamar Zyan. O bebê vem para complementar a família, que já conta com os fofíssimos Titi e Bless. Em conversa com Sabrina Sato, a apresentadora deu mais detalhes sobre com quem o nenê está ficando parecido!

- Cada ultrassom é uma surpresa porque vai ficando com a carinha. No último ultrassom a gente achou que a boca é a boca do Bruno. A gente ficou: caraca, como que pode ser uma boca igualzinha do Bruno?! Normalmente bebê tem nariz mais inchadinho. E aí o Bruno falou: O nariz é seu, enorme! A gente tá torcendo para que a altura seja a do meu pai e não do Bruno, disse Gioh, se referindo ao fato de o seu marido ser baixinho.

Cumprindo a quarentena, Gioh e Bruno estão tendo que ajudar os filhos com a lição de casa. Sobre isso, a loira desabafou:

- Dentro de casa, a gente tendo que ensinar as crianças... como é difícil. A Titi está na alfabetização. Então as lições são muitas e são lições complicadas. Eu várias vezes, depois da lição de casa, eu fui para o meu banheiro chorar. Porque a gente fica com uma sensação de que a gente não vai conseguir ensinar os nossos filhos como eles devem ser educados. E isso dá uma angústia, dá um medo, dá uma ansiedade na gente porque eu não sou capaz de ensinar como eles têm que ser ensinados. É um período da vida deles que é muito importante.

E ainda acrescentou:

- O Bless é muito hiperativo, ele é igualzinho ao Bruno. Ele é um mini-Bruno. O Bruno dá lição para o Bless e eles se entendem na hiperatividade. E como a Titi é toda certinha, toda organizada, tipo eu virginiana chata, eu faço a lição com ela, que aí a gente se entende. Mas alfabetização é mais difícil, então sobra mais pra mim.