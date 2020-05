‘Manual do Mundo’ produz maior fonte de ‘pasta de dente de elefante’

Luís Felipe Soares



30/05/2020 | 23:59



Os experimentos científicos são uma das principais atrações entre o material produzido pelo canal Manual do Mundo, um dos mais populares do Brasil entre os públicos infantil e teen. O casal Iberê Thenório e Mari Fulfaro, responsável pelas postagens, resolveu aumentar as proporções do conteúdo em uma produção especial.

A mais ousada experiência que já realizaram foi registrada dentro do projeto YouTube Originals e pode ser vista pelos fãs em Manual do Mundo: Chutando o Balde, colocada on-line no dia 21. Com cerca de 28 minutos de duração, revela o processo e a preparação da maior fonte de ‘pasta de dente de elefante’ do mundo, como é conhecido o resultado de reações químicas em torno da decomposição de água oxigenada e que gera uma espuma grande.

Representantes do Guinness World Records estiveram no campo de futebol onde a ação foi realizada. Na medição final, deram o título para o canal ao registrar 275,91 metros cúbicos. O recorde anterior era de 21,4 metros cúbicos, realizado no Canadá, em 2019.

Versão caseira para a produção da ‘pasta de dente de elefante’ pode ser aprendida na internet, com o Manual do Mundo já tendo ensinado para seus seguidores.