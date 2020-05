Dificuldade para 'navegar'

Luís Felipe Soares



30/05/2020 | 23:59



Entrar em sites, pesquisar vídeos e explorar aplicativos diversos necessitam do trabalho de uma rede no universo virtual. O contato com a web no dia a dia pode parecer comum para muitas crianças, mas nem todos conseguem ter essa facilidade. Dados recentes com brasileiros mostram que quase 5 milhões de jovens não têm acesso à internet em sua casa.

A informação foi revelada pela Unicef (Fundo das Nações Unidas Para a Infância) e leva em conta resultado prévio da pesquisa TIC Kids Online 2019, realizada anualmente com o objetivo de gerar evidências sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil.

Segundo os números, 4,8 milhões de jovens com idade entre 9 e 17 anos precisam ter que ir a outros lugares fora de seus lares, casos de escolas e telecentros para acessarem a web. A quantidade corresponde a cerca de 17% de todos os brasileiros nessa faixa etária. O índice desses entrevistados que não conseguem navegar na rede de nenhuma forma é de 11% da população jovem nacional.

O tema sobre a falta de acesso ao universo on-line vem à tona em meio à pandemia da Covid-19 e seu impacto na educação. Atualmente, as aulas presenciais estão temporariamente suspensas e a troca de informações entre alunos e professores têm sido feita a distância por meio da internet.

A Unicef pediu essas informações de maneira antecipada para o projeto TIC Kids Online justamente para ter ideia da situação do País sobre essa dinâmica. Nem todos os estudantes, principalmente os matriculados em escolas públicas, conseguem acompanhar o conteúdo por causa de sua realidade social e financeira.