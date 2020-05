Vingadores: Era de Ultron, Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo, série Dexter e mais no Amazon Prime Video em junho!

29/05/2020 | 15:10



Dá para acreditar que já estamos em junho? É, 2020 não está sendo nada fácil, mas ao menos podemos contar com os serviços de streaming para nos distrairmos um pouquinho, não é? E para o próximo mês, o Amazon Prime Video caprichou nas escolhas dos conteúdos que entrarão para o catálogo da plataforma. Duvida? Então confira abaixo:

JÁ DISPONÍVEL NO SERVIÇO

Turma da Mônica em Especial de Páscoa

Turma da Mônica Apresenta: Mônica

Turma da Mônica Apresenta: Cascão

Turma da Mônica Apresenta: Magali

Turma da Mônica Apresenta: Cebolinha

Turma da Mônica em Especial de Férias

SÉRIES QUE CHEGAM AO SERVIÇO EM JUNHO

Lego (01 de junho de 2020)

Baseadas nos brinquedos de construção LEGO, as séries Lego Aventuras na Cidade (Temporada 1), Lego Friends: Girls On A Mission (Temporada 1), Lego Jurassic World: The Secret Exhibit (Temporada 1) e Lego Ninjago (Temporadas 8 e 9) estarão disponíveis no Amazon Prime Video a partir do dia 1 de junho.

El Presidente - Temporada 1 (05 de junho de 2020)

A aguardada série Original Amazon El Presidente trará a história do escândalo de corrupção da Fifa em 2015, conhecido como ?FIFA Gate'. Tendo como pano de fundo diversas cidades da América Latina, EUA e Europa, a série explora o escândalo esportivo que abalou o mundo através da história de Sergio Jadue, presidente de um pequeno time de futebol chileno que saiu do anonimato para se tornar um ator importante na conspiração envolvendo o suborno de U$ 150 milhões pelas mãos do infame presidente da federação argentina de futebol, Julio Grondona.

The Terror - Temporada 2 (11 de junho de 2020)

Baseada em fatos reais, a segunda temporada de The Terror ocorre durante a Segunda Guerra Mundial e segue um nipo-americano que investiga ataques sobrenaturais na comunidade de japoneses americanos do acampamento Terminal Island, com sede em Los Angeles. Possivelmente, os ataques foram cometidos por um fantasma do folclore japonês conhecido como "bakemono".

American Horror Story - Temporadas 1-8 (15 de junho de 2020)

Série de terror e suspense em que cada temporada conta uma nova história centrada em um tema, com diferentes personagens e locais, como uma casa mal-assombrada, um manicômio, um clã de bruxas, um circo de aberrações, um hotel assombrado, uma fazenda possuída, um culto, o apocalipse e um acampamento de verão de terror.

Little Fires Everywhere - Temporada 1 - Dublado em português (19 de junho de 2020)

Disponível para todos os assinantes desde 22 de maio, a versão dublada em português da série Little Fires Everyhere chegará ao serviço em 19 de junho. Baseado no best-seller de 2017 de Celeste Ng, Little Fires Everywhere segue os destinos entrelaçados da perfeita família Richardson e uma enigmática mãe e filha que mudam suas vidas. A história explora o peso dos segredos, a natureza da arte e da identidade, a atração feroz da maternidade - e o perigo de acreditar que seguir as regras pode evitar um desastre.

Cómo Sobrevivir Soltero - Temporada 1 (26 de junho de 2020)

Primeira comédia Original Amazon em espanhol que acompanha a vida de Sebastian, um ator mexicano cuja vida parece perfeita até que um dia ele descobre a traição de sua noiva. Após chegar ao fundo do poço, Sebastian se reencontra com seus amigos solteiros e tenta lidar com o cenário moderno de namoro, descobrindo que não é o único millennial infeliz lutando para encontrar o amor.

Dexter - Temporadas 1-8 (30 de junho de 2020)

Dexter Morgan (Michael C. Hall) é adotado ainda criança por Harry Morgan (James Remar) e Doris (Kathrin Middleton). Após detectar sua tendência homicida, o pai de Dexter decide ensinar a ele um "código", no intuito de canalizar a raiva do filho para situações mais propícias à violência. Nesta nova lógica, Dexter deve matar apenas assassinos de pessoas inocentes com a condição de provar que cada um deles é realmente culpado. Especialista forense em amostras de sangue da polícia de Miami, Dexter tem acesso à cenas de crimes, pegando pistas e verificando o DNA para confirmar a culpa de um alvo antes que ele os mate.

FILMES QUE CHEGAM AO SERVIÇO EM JUNHO

Vingadores: Era de Ultron (01 de junho de 2020)

Ao tentar proteger o planeta de ameaças, Tony Stark busca construir um sistema de inteligência artificial que cuidaria da paz mundial. Porém, o projeto acaba dando errado e gera o nascimento de Ultron. Com o destino da Terra em jogo, Capitão América (Chris Evans), Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo), Viúva Negra (Scarlett Johansson) e Gavião Arqueiro (Jeremy Renner) terão que se unir para mais uma vez salvar a raça humana da extinção.

Traffic: Ninguém Sai Limpo (01 de junho de 2020)

Uma série de histórias interligadas revela um panorama sobre o alto escalão do tráfico de drogas nos Estados Unidos, em que estão envolvidos: um policial mexicano preso numa teia de corrupção; uma dupla de agentes do DEA (departamento antidrogas), infiltrada no perigoso mundo dos negociantes de San Diego; um barão da droga que, após ser preso, explica como sua mulher tomou seu negócio ilegal; e um juiz da Suprema Corte de Justiça de Ohio, conhecido pela sua posição anti-drogas, que precisa lidar com sua filha viciada.

Lego Marvel: Guardians Of The Galaxy (01 de junho de 2020)

Um divertido spin-off de LEGO de Guardiões da Galáxia. Os Guardiões roubaram a Pedra Build dos Ravagers, que haviam roubado de Thanos. Thanos tenta recuperar a Pedra Build para que ele possa construir um "BLT" (Big Laser Thingy) - um grande laser que seja capaz de realizar seu sonho de acabar com metade da população do universo.

Lego Marvel: Black Panther (01 de junho de 2020)

Ulysses Klaue e Eric Killmonger estão de volta para roubar as minas de Vibrainium de Wakanda, desta vez com a ajuda do louco titã Thanos. A Pantera Negra conseguirá impedir essa trama maligna, mesmo com a ajuda dos heróis mais poderosos da Terra?

Entre Facas e Segredos (05 de junho de 2020)

Após comemorar seus 85 anos, Harlan Thrombey (Christopher Plummer) - um famoso escritor de histórias policiais - é encontrado morto dentro de sua residência. Contratado para investigar o caso, o detetive Benoit Blanc (Daniel Craig) descobre que, entre os funcionários misteriosos e a família conflituosa de Harlan, todos podem ser considerados suspeitos do crime.

Arranha-Céu: Coragem Sem Limite (09 de junho de 2020)

Responsável pela segurança de arranha-céus, o veterano de guerra americano e ex-líder da operação de resgate do FBI, Will Sawyer (Dwayne Johnson), é acusado de ter colocado o edifício mais alto e mais seguro da China em chamas. Cabe ao agente achar os culpados pelo incêndio, salvar sua família que está presa dentro do prédio e limpar seu nome antes que seja tarde demais.

Nosso Lar (15 de junho de 2020)

Baseado no livro homônimo de Chico Xavier, o filme conta a jornada espiritual do médico André Luiz, que passa por um despertar depois de sua morte. Após vivenciar o sofrimento no purgatório, André é levado para a cidade de Nosso Lar, onde tem acesso a novas lições e conhecimentos.

Se Eu Fosse Você 1 (15 de junho de 2020)

Cláudio (Tony Ramos), um publicitário bem sucedido, é casado com Helena (Glória Pires), uma professora de música que cuida de um coral infantil. Dominados por uma rotina de um casamento de tantos anos, eles discutem com frequência. Um dia, em uma briga maior do que o normal, algo inexplicável acontece: os dois trocam de corpos. Desesperados, Cláudio e Helena tentam aparentar normalidade até que consigam reverter a situação. Porém, enquanto isso, precisarão assumir por completo a vida do outro.

Se Eu Fosse Você 2 (15 de junho de 2020)

Cláudio (Tony Ramos) e Helena (Glória Pires) estão prestes a se separar. Durante uma discussão sobre o divórcio em pleno elevador, eles trocam de corpos novamente, sendo obrigados a viver a vida do outro pela segunda vez. Agora, para complicar ainda mais a situação, Bia (Isabelle Drummond), a filha do casal, está grávida e não sabe como contar aos pais.

7500 (19 de junho de 2020)

Um avião de grande porte é sequestrado por terroristas em um voo de Berlim para Paris e um grupo de jovens busca invadir a cabine da aeronave. O piloto, contra o tempo, tenta negociar uma possível rendição com o sequestrador.

Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo (21 de junho de 2020)

Um ano após a morte de Donna (Meryl Streep), Sophie (Amanda Seyfried) está prestes a reinaugurar o hotel de sua mãe, totalmente reformado. Para celebrar a reabertura do local, a garota resolve convidar seus três pais, Harry (Colin Firth), Sam (Pierce Brosnan) e Bill (Stellan Skarsgard), e as melhores amigas da mãe, Rosie (Julie Walters) e Tanya (Christine Baranski). O grande reencontro vai desenterrar memórias sobre o passado de sua mãe. Nos anos 1970, a jovem Donna viveu muitas aventuras com seu grupo musical Donna & The Dynamos, além de se apaixonar e viver relacionamentos intensos com três homens bem diferentes.

A Primeira Noite de Crime (23 de junho de 2020)

Quando um novo partido político assume o poder, o New Founding Fathers of America, o governo anuncia um experimento social inusitado: 12 horas sem lei no distrito de Staten Island, onde as pessoas são incentivadas a perderem toda e qualquer inibição. A participação não é obrigatória, mas 5 mil dólares é dado para quem fica na cidade como estímulo.