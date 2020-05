Isis Valverde revela planos de carreira internacional: - Já rolaram convites

29/05/2020 | 15:10



Isis Valverde participou de uma live do Canal Brasil, na última quinta-feira, dia 28, e contou um pouco sobre seus projetos futuros.

Para quem já se esqueceu, ela estava vivendo Betina na primeira fase de Amor de Mãe, que foi interrompida por conta da pandemia de coronavírus.

Mas ela tem planos internacionais também - além da volta da novela, ainda sem previsão de data. Falando sobre cinema, Isis afirmou que já rolaram convites para trabalhar fora:

- Já tenho empresário lá fora, é um desejo meu trabalhar no exterior.

Ela contou ainda que tem vontade de morar com a família fora do país!

Luto

Valverde também comentou a morte do seu pai, que aconteceu em janeiro desse ano:

- Fiquei sem alma (...) Esse acontecimento me fez voltar para dentro. Foi um reencontro com a Isis e me vi mais forte do que eu imaginava. Nós somos uma fortaleza, basta procurá-la dentro da gente