Covid-19 pelo mundo: guia turístico fala sobre o impacto da pandemia na Indonésia

Beatriz Ceschim

Do Rota de Férias



29/05/2020 | 14:48



A Indonésia é um dos países que sofreu bastante com a pandemia do novo coronavírus. A nação contabiliza 25.216 infectados e 1.520 mortos até o momento. Além disso, o território teve diversos impactos na economia.

“O covid-19 afetou o turismo, assim como agravou a situação econômica na região de Banyuwangi”, comenta Aekanu Hariyono, de 60 anos. Banyuwangi fica na Java Oriental, muito próxima de Bali, um dos locais mais turísticos do país.

Covid-19 pelo mundo: Indonésia

Em 16 de março, o governo da Indonésia impediu a entrada de visitantes para qualquer atividade turística, com o objetivo de prevenir a população da proliferação do novo coronavírus. Com isso, as pessoas que trabalham nesse setor, como músicos, agentes de viagem e hoteleiros, ficaram sem função e, consequentemente, sem receber. Foi o caso de Aekanu, que é guia turístico.

“Como observador cultural, tive que parar meu trabalho e ficar em casa. Isso é muito ruim, pois não estou recebendo”, explica. Além disso, o profissional revela que enfrentou alguns problemas em casa por conta da situação. “Eu tenho 15 gatos, e uma funcionária me ajuda a cuidar deles. Como estou sem trabalhado, está difícil remunerá-la por seus serviços”, afirma.

Arquivo Pessoal Aekanu Hariyono

Distância da família

Como Aekanu e sua família são muçulmanos, eles costumam passar juntos o período do Ramadã. Neste ano, porém, tudo foi diferente. Sua filha, por exemplo, não pode participar das celebrações por conta das medidas de distanciamento social impostas pelo governo.

“Normalmente, comemoramos o Eid al-Fitr (celebração que marca o fim do Ramadã) juntos. Mas minha filha mora em Malang, que fica a 300 km de Banyuwangi, e por isso ela não pode ficar conosco. Foi uma grande tristeza”, diz Aekanu.

Positividade na quarentena

Mesmo com essas dificuldades, Aekanu encontrou atividades interessantes para fazer durante a quarentena, como ler livros e brincar com seus gatos. “Agora, tenho tempo para ficar mais com os pets e também consegui terminar minhas leituras”, ressalta.

Por ficar mais em casa, o guia turístico também se dedicou a finalizar uma obra literária. “Aproveitei para acabar de escrever um livro a respeito de folclore. São 210 páginas de colorir, com 80 ilustrações em seis línguas sobre o tema”, relata. O exemplar foi redigido em indonésio, inglês, francês, espanhol, javanês e osingnese.

Esperanças para o futuro

Após a pandemia, Aekanu acredita que as pessoas darão mais atenção a questões como higiene. Para ele, a segurança pessoal estará acima de tudo.

“Os seres humanos cuidarão mais da saúde e reforçarão a limpeza. Eles também mudarão hábitos como espirrar, tossir ou cuspir, buscando usar sempre máscaras ou um lenço como formas de proteção”, completa.

Covid-19 pelo mundo: série de entrevistas

O Rota de Férias e o Busca Voluntária estão conversando com pessoas de todo o planeta para saber como o coronavírus está afetando a realidade de suas cidades. Confira os outros capítulos da série:

Capítulo 1: COVID-19 PELO MUNDO: ADVOGADA RELATA O DIA A DIA NA CIDADE DO MÉXICO

Capítulo 2: COVID-19 PELO MUNDO: BRASILEIRA CONTA COMO ESTÁ A VIDA EM SANTIAGO

Capítulo 3: COVID-19 PELO MUNDO: “ESTAMOS MELHORANDO AOS POUCOS”, DIZ MORADOR DE BRÉSCIA

Capítulo 4: COVID-19 PELO MUNDO: AMERICANOS CONTAM COMO ESTÁ A VIDA EM DENVER

Capítulo 5: COVID-19 PELO MUNDO: BRASILEIRO FALA SOBRE A QUARENTENA NO CANADÁ

Capítulo 6: COVID-19 PELO MUNDO: ESTUDANTE VISLUMBRA CAOS NO MÉXICO PÓS-PANDEMIA

Capítulo 7: COVID-19 PELO MUNDO: “MUITOS NEGÓCIOS JÁ FALIRAM”, DIZ BRASILEIRA QUE VIVE EM NOVA YORK

Capítulo 8: COVID-19 PELO MUNDO: INFLUENCIADORES DE ORLANDO FALAM SOBRE OS IMPACTOS DA PANDEMIA

Capítulo 9: COVID-19 PELO MUNDO: “AS COISAS ESTÃO MELHORANDO AOS POUCOS”, DIZ ESPANHOLA

Capítulo 10: COVID-19 PELO MUNDO: ENFERMEIRA FALA SOBRE O DIA A DIA NA ALEMANHA

Capítulo 11: COVID-19 PELO MUNDO: “A SOCIEDADE AQUI ESTÁ UNIDA”, DIZ MORADORA DE AMSTERDÃ

Capítulo 12: COVID-19 PELO MUNDO: “APLAUDIMOS OS HOSPITAIS TODOS OS DIAS”, DIZ BRASILEIRO QUE MORA EM PARIS

Capítulo 13: COVID-19 PELO MUNDO: “CENÁRIO AQUI ESTÁ RUIM”, DIZ MORADORA DE ABU DHABI

Capítulo 14: COVID-19 PELO MUNDO: O DIA A DIA DA ESLOVÊNIA EM MEIO À PANDEMIA

Capítulo 15: COVID-19 PELO MUNDO: “O PAÍS NÃO PARA”, DIZ BRASILEIRO QUE MORA NO JAPÃO

Capítulo 16: COVID-19 PELO MUNDO: BRASILEIRO FALA SOBRE O CENÁRIO EM SINGAPURA

Capítulo 17: COVID-19 PELO MUNDO: MORADORES REVELAM SITUAÇÃO DE ÍNDIA E PAQUISTÃO

Capítulo 18: COVID-19 PELO MUNDO: BERLIM E ZURIQUE VIVEM CENÁRIOS PARECIDOS

Capítulo 19: COVID-19 PELO MUNDO: “PRECISAMOS TOMAR CUIDADO”, DIZ ITALIANO SOBRE REABERTURA

Capítulo 20: COVID-19 PELO MUNDO: O DIA A DIA NA REGIÃO DE QUEBEC, NO CANADÁ

Capítulo 21: COVID-19 PELO MUNDO: “PLANETA VAI MUDAR”, DIZ MORADORA DO PORTO

Capítulo 22: COVID-19 PELO MUNDO: “SAÍMOS APENAS PARA O NECESSÁRIO”, DIZ BRASILEIRA EM AMSTERDÃ

Capítulo 23: COVID-19 PELO MUNDO: TURCO CONTA SOBRE SITUAÇÃO DA PANDEMIA NA GRÉCIA

Capítulo 24: COVID-19 PELO MUNDO: “CASOS DIMINUÍRAM NAS ÚLTIMAS SEMANAS”, DIZ CUBANA