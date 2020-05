Fábio Assunção mostra como perdeu 27 quilos e nega uso de remédios para emagrecer

29/05/2020 | 14:11



Fábio Assunção emagreceu 27 quilos! A princípio, o objetivo de ficar em forma era para o seu novo papel na série Fim, porém, o ator gostou tanto e se sentiu tão bem, que informou que deve continuar a rotina de exercícios físicos e dieta balanceada.

Para celebrar o seu progresso - e mostrar aos seguidores como foram esses meses de esforço -, o ator postou em suas redes sociais um vídeo de pouco mais de sete minutos em que resume os exercícios que fez e como ficou sua alimentação. A mudança no corpo de Fábio é bem visível ao longo do vídeo. Logo no começo do registro, por exemplo, há a indicação de que ele estava obeso e pesando 96 quilos e meio em outubro de 2019.

Na legenda, ele escreveu:

Meu corpo sempre está a serviço do meu trabalho, meu oficio. Para a série que estou gravando, FIM, tínhamos uma meta física que foi alcançada. Muita gente perguntou sobre minha dieta, como perdi 27 quilos. Posto então este clipe editado pela URGH, com imagens que registrei dos treinos, dos alimentos e a evolução do peso de outubro até hoje. Todo esse esforço foi para a série, mas sentindo os resultados na minha saúde e vendo meu corpo mais leve, adotei a atividade física e a alimentação saudável pra minha vida, me ajudou mental e espiritualmente, tudo está relacionado, recomendo. Contei com a ajuda e orientação de uma equipe de primeira que nunca optou pelo caminho mais fácil ou rápido. Não usamos nem hormônios, nem os produtos que existem no mercado para acelerar a queima de gordura.

O astro ainda continua:

Respeitamos o tempo da natureza e fomos conquistando dia a dia os benefícios. Essa é a mentalidade dessa equipe que apresento orgulhosamente. Chico Salgado formou a equipe e me treinou pessoalmente. Um mestre respeitadíssimo que carrega consigo a humildade dos vencedores. (...) Foram cinco fases de dietas diferentes e uma cetogênica por 38 dias, tudo pesado e calculado em sincronia com os tipos de treinos. (...) Se eu tivesse maturidade, teria começado desde sempre. Mas mesmo os mais velhos, com 60, 70, 80 anos podem começar. Sempre é possível escolher um caminho melhor pra se seguir. Muitíssimo obrigado equipe de ouro. Agradeço à URGH pelo presente que é este clipe, ficou demais. Espero que motive os que estejam querendo se mexer. Beijos.