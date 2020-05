Megan Fox havia tentado se separar de Brian Austin Green quando o ator estava muito doente

29/05/2020 | 13:10



A separação de Megan Fox e Brian Austin Green está dando o que falar, e também está fazendo com que algumas fontes próximas ao casal relembrem, com algum ressentimento, da primeira vez em que a atriz decidiu deixar seu esposo. De acordo com o Page Six, essa situação ocorreu quando Brian estava acamado por conta de uma doença.

Segundo fontes do veículo, em dezembro de 2014 Green foi diagnosticado com uma síndrome do tipo derrame que o deixou acamado e quase incapaz de se mover. A terrível condição cerebral não diagnosticada o deixou mais de seis meses na cama, sem que pudesse nem mesmo levantar a cabeça. Enquanto isso, Megan foi para Hollywood durante o outono de 2015 para participar das filmagens de As Tartarugas Ninja: Fora das Sombras, parecendo repentinamente ansiosa por terminar o casamento quando retornou à Los Angeles, pedindo o divórcio em agosto.

O Page Six ainda afirma que, após o trauma da doença e do término, Brian teria trabalhado duro para reconstruir a relação com a atriz. O casal reatou oficialmente pouco depois, quando Megan descobriu que estava grávida de seu terceiro filho com Green. Apesar disso, aqueles próximos dos dois não esqueceram que Fox tentou deixar seu então esposo no meio do pior momento de toda a sua vida, como o próprio definiu em um de seus podcasts.

A recente separação foi anunciada por Green em um dos mais recentes episódios de seu podcast. De acordo com ele, o término ocorreu depois que Megan voltou de uma filmagem no exterior e disse que, durante esse tempo fora, percebeu que gostava mais de si mesma sozinha. Brian ainda afirmou que os dois tiveram um relacionamento ótimo durante os quase dez anos juntos.