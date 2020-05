Duda Reis desabafa sobre críticas: - Pessoas que se encaixam em um padrão também têm problemas

29/05/2020 | 13:10



Duda Reis usou o Stories de seu Instagram para fazer uma série de vídeos em que desabafa sobre as críticas que já recebeu na internet. A namorada de Nego do Borel começou seus vídeos falando sobre se sentir bem sem maquiagem e, eventualmente, falou sobre fazer parte de um padrão:

- Gente, não é por nada não, mas a melhor sensação do mundo é estar sem maquiagem para você poder coçar o seu olho e não ficar nada borrado. Nossa, tudo de bom. É muito louco porque é delicado eu falar disso porque as pessoas hoje em dia são muito cruéis, são muito seletivas na internet. A parada da empatia seletiva é muito real. Mas nem sempre foi assim comigo. Eu nem sempre tive uma autoestima boa, eu tive muito problema de autoestima e de autoaceitação, de corpo, de várias coisas, por muita pressão que eu recebo às vezes até aqui.

Duda ainda continua:

- Eu até já quis gravar um IGTV sobre várias questões, mas as pessoas falam para mim: ah, mas você não pode falar isso. A galera está em uma onda muito bizarra de cancelamento: ah, fulano falou isso que eu não concordo, então cancela. E eu não estou afim de ficar sempre tentando esconder opiniões minhas por medo de ser cancelada, sendo que isso não é justo. Não é porque, de acordo com a sociedade, como eu falei, que eu me encaixo em um padrão, que eu não posso ter o direito de fala. Isso mostra que pessoas que se encaixam em um padrão também têm problemas, também tem às vezes dificuldade de aceitação. Vocês não tem noção, disse, acrescentando que já leu muitos comentários sobre o seu corpo na internet que a destroem e a fazem mal.

Por fim, ela ainda diz:

- Eu não quero ser refém disso. Eu quero poder ser eu 100%. Mas eu estou em uma fase em que estou muito bem. Quando você tira do seu ombro o fardo de querer agradar todo mundo, de entrar no que as pessoas querem que você seja, de comentários que você recebe na internet, quando você tira esse fardo você encontra a liberdade para ser você. Nada te impede, nada te segura. E eu quero poder passar isso sem esse receio de cancelamento. (...) Eu realmente tive uma fase de querer agradar todo mundo que as pessoas falavam X e eu queria alcançar aquilo, mas acabei prejudicando a minha saúde física e emocional também. E nada custa a sua paz.