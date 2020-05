Ronco do motor, design arrojado, luzes sensoriais e mais: veja curiosidades do Ford Mustang

Da Redação

Do Garagem360



29/05/2020 | 12:48



O Ford Mustang é um veículo que, além de conquistar as ruas e as pistas, virou ícone cultural. Celebrado na música, na moda, na arte e no cinema, o esportivo continua inovando no design, na tecnologia e no desempenho.

Este vídeo mostra curiosidades que contribuem para reforçar porque o Ford Mustang é o esportivo mais vendido do mundo há cinco anos consecutivos e o líder do segmento no Brasil desde o lançamento.

Curiosidades do Ford Mustang

O design do Mustang passou por várias fases ao longo de suas seis gerações. O modelo atual resgatou elementos clássicos do estilo original. Tanto o formato da grade dianteira como as luzes de três barras ao lado dos faróis foram inspirados na boca e nas guelras de um tubarão.

O ronco do motor V8 5.0 Coyote, de 466 cv, é outra marca registrada do Mustang GT. Na nova geração, ele ganhou um escapamento com válvula ativa que permite modular o som em quatro níveis: normal, esportivo, pista e silencioso. Este último, também conhecido como modo “bom vizinho”, abafa o ruído quando se quer sair ou chegar sem ser notado.

O esportivo tem também uma tecnologia de suspensão adaptativa, chamada MagneRide, para refinar o desempenho e o conforto de acordo com as condições da pista e da condução.

Os amortecedores MagneRide usam um fluido viscoso eletromagnético e sensores que monitoram as condições da pista 1.000 vezes por segundo, criando um campo magnético que alinha as micropartículas ferrosas suspensas no óleo. Esse ajuste, feito de forma independente nas quatro rodas, otimiza a aderência em acelerações e frenagens e reduz a rolagem em curvas.

Outro diferencial do Mustang é que quando o motorista se aproxima, luzes embutidas nos retrovisores se acendem para iluminar o caminho, projetando a imagem de um cavalo no chão.

Evolução do Mustang

Além de ser o carro esportivo mais vendido dos Estados Unidos nos últimos 50 anos, o Mustang é o líder do segmento no Brasil desde o seu lançamento oficial, em 2018. No total, 1.636 exemplares foram vendidos no mercado nacional.