Durante live, top de Joelma arrebenta, sua filha assume o microfone, mas admite: - Não sei a letra!

29/05/2020 | 12:10



A pandemia do novo coronavírus instaurou uma quarentena em boa parte do mundo, cancelando eventos, shows e premiações - mas isso não quer dizer que ficaríamos sem entretenimento durante esse período! Várias celebridades resolveram realizar lives no Instagram e no YouTube para interagir com os fãs, arrecadar doações ou simplesmente para driblar o tédio - e algumas acabaram dando o que falar! Joelma, por exemplo, teve um probleminha ao vivo!

Ao fazer uma performance de Acelerou, o top da cantora arrebentou! Com bom humor, ela deu risada e disse:

- Meu top arrebentou! Defeitos especiais, acontece!, disse, enquanto ia para outro quarto trocar de roupa.

Para que o show não parasse, Joelma deu o microfone para sua filha, Yasmin, de 15 anos de idade, que no improviso disse, segundo informações da IstoÉ:

- Não sei a letra toda, não!

Depois, ela chamou sua irmã:

- Natália, vem cantar!

Mais tarde, no Instagram, Joelma postou uma foto sua na live e brincou:

A roupa me traiu mas eu coloquei outra! Fofa, né?