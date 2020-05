Necessidade de financiamento alcançou R$ 58,3 bi no 1º tri, diz IBGE

29/05/2020 | 11:41



O País alcançou uma necessidade de financiamento de R$ 58,3 bilhões no primeiro trimestre de 2020, segundo os dados das Contas Nacionais Trimestrais divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No primeiro trimestre de 2019, a necessidade de financiamento era de R$ 57,5 bilhões.

"Não aumentou tanto porque apesar do saldo externo de bens e serviços ter caído R$ 8 bilhões no período, teve uma redução do envio de lucros e dividendos pra fora, o que também é normal nessa época", disse Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE.

O saldo externo de bens e serviços teve um déficit de R$ 15 bilhões no primeiro trimestre de 2020, ante um déficit de R$ 7,1 bilhões no primeiro trimestre de 2019, um aumento de R$ 8 bilhões.

Já a renda líquida de propriedade enviada ao resto do mundo foi de R$ 44,9 bilhões no primeiro trimestre de 2020, ante R$ 51,5 bilhões no primeiro trimestre de 2019, uma redução de R$ 6,6 bilhões.