Samsung anuncia lançamento de seguro para celular; preços começam em R$ 159

Nesta quinta-feira (28), a Samsung anunciou o lançamento do seu seguro para smartphones no Brasil, chamado de Samsung Care+. O programa disponibiliza cobertura de imprevistos, como roubo, danos acidentais e tela quebrada.

O Samsung Care+ está disponível para consumidores que tenham dispositivos das linhas S, Note, A, J, M e também para o Galaxy Z Flip. São quatro tipos de coberturas: garantia estendida, dano acidental, roubo e furto qualificado, e o combo que cobre dano acidental mais roubo e furto qualificado. Os preços variam conforme modelo e plano.

A cobertura mais barata sai por R$ 159 para dano acidental de alguns modelos da linha A (A20s, A20, A10s, A10, A01, A5 e A7) e celulares M e J. O valor mais caro é R$ 1.199, para o combo do modelo Z Flip e das linhas S e Note.

O Samsung Care+ pode ser contratado diretamente nas mais de 300 lojas da marca espalhadas pelo Brasil e também pelo site, em até 30 dias após a data de compra do smartphone, conforme nota fiscal.

O serviço conta com parceria da seguradora Assurant no Brasil. E, pela primeira vez no País, uma fabricante será responsável direta pelo gerenciamento deste tipo de programa, controlando os canais de atendimento, atendendo os sinistros e reparos, assegurando o uso de peças originais e tendo o histórico do cliente para proporcionar um atendimento mais personalizado.

