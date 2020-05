Whindersson Nunes nega pedido de namoro nas redes sociais: Está muito recente

29/05/2020 | 08:10



Exatamente um mês após anunciar o fim do casamento com Luísa Sonza, Whindersson Nunes revelou que ainda considera o fim da relação recente. No Instagram, ele respondeu algumas perguntas de seguidores e relembrou o término.

Um fã perguntou se Whindersson queria namorar com ele e o youtuber disparou:

- Não posso, bebê! Está muito recente. A gente só vai se machucar, escreveu ele, adicionando ainda emojis gargalhando.

Apesar do término, Whindersson e Luísa seguem amigos. Os dois mantiveram as fotos nas redes sociais e também continuam se seguindo por lá. Eles ainda trocaram interações na web, demonstrando que apoiam os novos projetos um do outro, além de se defenderem dos ataques que sofreram após o fim do relacionamento.