Único sem pontuar na retomada, Schalke tenta frear crise que ameaça seu status

29/05/2020 | 07:35



Um dos três clubes alemães listados pela consultoria KPMG entre os 32 mais valiosos da Europa, o Schalke 04 se destaca em outra relação, essa nada edificante. É o único dos participantes do Campeonato Alemão que não pontuou nas três rodadas disputadas desde a retomada da competição, que foi paralisada em função do surto de coronavírus. São nove gols sofridos e apenas um marcado em três destaques.

A busca pela reabilitação do Schalke é um dos destaques da 29ª rodada do Alemão, que será aberta nesta sexta-feira com o duelo Freiburg x Bayer Leverkusen, a partir das 15h30 (horário de Brasília). Já o time de Gelsenkirchen receberá o Werder Bremen no sábado, às 10h30.

O adversário do Schalke, outro clube tradicional alemão, também passa por momento complicado. Afinal, o Bremen é o 17º colocado do Alemão, a cinco pontos do antepenúltimo Fortuna Dusseldorf, que disputará uma repescagem para se livrar da degola, e a seis do 15º Mainz.

A situação do Schalke surpreende, porém, pela sua grandeza, estampada no estudo da KPMG, que estima o clube como o terceiro mais valioso da Alemanha, atrás apenas de Bayern de Munique e Borussia Dortmund, e com valor estimado de 814 milhões de euros (R$ 4,876 bilhões).

Divulgada na última quinta-feira, a avaliação da KPMG, porém, não aponta os problemas financeiros do clube. Na última temporada, o seu faturamento foi de 275 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,646 bilhão, na cotação atual). Mas teve prejuízo de 26,1 milhões de euros (R$ 156,3 milhões).

E a receita um ano antes havia sido bem maior, de 350,4 milhões de euros (R$ 2,098 bilhões). A falta de público - e bilheteria nas rodadas finais do Alemão - e o risco iminente de não se classificar para uma competição europeia da próxima temporada só deve piorar esse cenário para o time de Gelsenkirchen.

A retomada do Alemão, em 16 de maio, manteve uma rotina de resultados ruins para o Schalke. O time perdeu para o rival Borussia Dortmund por 4 a 0 na volta da competição. Depois, em casa, levou 3 a 0 do Augsburg, em casa. Na última quarta-feira, contra o Fortuna Dusseldorf, que briga contra o rebaixamento, caiu por 2 a 1. Também chamou negativamente a atenção a posse de bola de apenas 33% da equipe.

Incluindo jogos antes do pausa pelo coronavírus, o Schalke está há dez jogos sem vencer, na sua pior sequência na história do Campeonato Alemão em 23 anos - são quatro empates e seis derrotas desde que ganhou pela última vez, em 17 de janeiro, diante do Borussia Mönchengladbach.

Assim, está apenas na nona colocação, cinco pontos atrás do Wolfsburg, que fecha a zona de classificação à Liga Europa. O confronto com o Werder Bremen é a nova chance de começar a alterar esse cenário tenebroso. "Não podemos ficar de cabeça baixa. No sábado, vamos tentar contra o Bremen. Precisamos ficar juntos e trazer um sentimento positivo ao campo", afirmou o meio-campista norte-americano Weston McKennie, autor do único gol do Schalke nessa retomada do futebol.

Confira a rodada completa do Campeonato Alemão:

Sexta-feira

15h30 - Freiburg x Bayer Leverkusen

Sábado

10h30 - Wolfsburg x Eintracht Frankfurt

10h30 - Hertha Berlin vs. Augsburg

10h30 - Mainz x Hoffenheim

10h30 - Schalke 04 x Werder Bremen

15h30 - Bayern de Munique x Fortuna Dusseldorf

Domingo

10h30 - Borussia Mönchengladbach x Union Berlin

13 horas - Paderborn x Borussia Dortmund