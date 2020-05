De costas ao Grande ABC

Do Diário do Grande ABC



A decisão do governador do Estado, de discriminar o Grande ABC na política paulista de enfrentamento à pandemia do coronavírus, é a mais recente afronta de João Doria (PSDB) à região, mas está longe de ser a única. Desde que assumiu o cargo, em janeiro de 2019, o tucano tem ignorado sistematicamente os anseios da população regional. Seu legado para as sete cidades, infelizmente, vai ser o do sepultamento do projeto de implantação da Linha 18-Bronze do Metrô – sem ter cumprido, para piorar, a promessa de substituir o já licitado monotrilho pelo tal do BRT, sistema de transporte rápido por ônibus.

O administrador João Doria só parece se preocupar com o Grande ABC quando se trata de extrair bônus. Foi assim durante o período eleitoral, quando podia ser visto com frequência fazendo acenos às sete cidades, de olho nos votos dos 2,1 milhões de eleitores que poderiam lhe ajudar, como de fato o ajudaram, a se tornar governador após ter descumprido o compromisso de seguir até o fim do mandato de prefeito da Capital.

Mas houve outro período em que, já como governador, Doria também se empenhou em cortejar o Grande ABC. Foi quando a Sabesp iniciou as negociações para terceirizar as operações de distribuição de água e coleta de esgoto do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). Negociações concluídas, e eis o governador novamente dando as costas à região.

Tome-se como exemplo o comportamento de Doria na crise deflagrada pela disseminação do novo coronavírus. Ele veio apenas uma vez à região, para participar como convidado da inauguração de hospital em São Bernardo, e mais não fez. Não está disponível sequer para atender os sete prefeitos, quatro dos quais seus correligionários, optando por designar subordinados para tratar com os representantes do Grande ABC. A história vai seguir o seu curso. A pandemia vai passar, em menor ou maior tempo. E os cidadãos da região não vão se esquecer da maneira como têm sido tratados nestes dias difíceis.